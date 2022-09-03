Военная операция России на Украине. День 192-й

08:10

Председатель Европейского совета Шарль Мишель полагает, что Еврокомиссия слишком медленно реагирует на стремительный рост цен на газ и электроэнергию — ТАСС со ссылкой на его интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Он отметил, что ЕК до сих пор не представила никаких конкретных предложений о том, как можно снизить быстрорастущие цены.