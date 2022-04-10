Спецоперация России на Украине. 46-й день

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал наращивать военное присутствие на восточном фланге и сообщил, что альянс находится в процессе «фундаментальной трансформации». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что относительно перспектив быстрого урегулирования конфликта нужно быть «реалистичным»: пока встречи проходят лишь на уровне делегаций, без участия Владимира Путина. Власти Украины заявили об эвакуации по гуманитарным коридорам более 4,5 тыс. человек, в том числе из Мариуполя и Бердянска. B Баварии предупредили о массовой безработице в случае резкого отказа от российского газа. «Газета.Ru» фиксирует хронику текущих событий.