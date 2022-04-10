Спецоперация России на Украине. 46-й день

Из Мариуполя в Безыменное (ДНР) эвакуировали 529 человек, в том числе более ста детей — штаб территориальной обороны.
Минобороны России опубликовало кадры организации материально-технического обеспечения подразделений ВДВ. В пунктах дислокации развернуты полевые кухни, столовые, банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ.
Генсек ХДС Марио Чая: Германии будет сложно помогать Украине при внезапном эмбарго на газ из России.
Украинские власти хотят приобрести 35 БМП Marder у германского концерна Rheinmetall, пишет газета Bild am Sonntag. Минобороны ФРГ ранее неоднократно утверждало, что вряд ли сможет предоставить еще что-то из своих резервов.