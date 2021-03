Да Силва возвращается: суд отменил приговоры противнику Болсонару

Верховный суд Бразилии снял все обвинительные приговоры с бывшего президента страны Луиса Инасио Лулы да Силвы, который возглавлял государство с 2003 по 2011 год.

Накануне судья Верховного суда Эдисон Фачин постановил, что суд Куритибы не был уполномочен рассматривать дело экс-президента. Судья Сержио Моро, который вынес обвинительные приговоры в отношении Лулы да Силвы, впоследствии стал министром юстиции. В прошлом году The Intercept Brasil опубликовал переписку Моро с прокурором Делтаном Даланьолом, согласно которой судья фактически руководил действиями полиции и прокуратуры в рамках расследований против бывшего президента.

Эдисон Фачин постановил, что дело в отношении Лулы да Силвы не входило в компетенцию судьи Сержио Моро.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Института Латинской Америки РАН, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Разумовский,

решение судьи Фачина стало не только результатом длительной борьбы, которую вели адвокаты экс-президента, но и противостояния Верховного суда и правительства Бразилии.

«У них уже где-то год длится конфликт, достаточно острый. Уже было несколько решений Верховного суда, которые ярко демонстрировали оппозиционность правительству. Например, он отклонил решение о запрете губернаторам самостоятельно закупать вакцины, которое было принято [президентом Жаиром] Болсонару. Оно было признано антиконституционным. Тот же самый Эдисон Фачин в декабре отклонил решение правительства об отмене пошлин на импорт стрелкового оружия, мотивируя это тем, что это может привести к взрыву насилия в стране. У Верховного суда уже длительная история противодействия», — поясняет эксперт.

Теперь Лула да Силва, который был достаточно популярным политиком, сможет выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства в 2022 году.

Как сообщает Reuters, Генпрокуратура Бразилии намерена обжаловать решение Верховного суда. В случае апелляции дело будет рассматриваться Федеральным верховным судом. В левоориентированной Партии трудящихся, основателем и лидером которой был Лула, уже заявили, что праздновать победу еще слишком рано, сообщает издание Folha.

Расследование в отношении политика началось в 2016 году. По версии обвинения, Лула да Силва участвовал в коррупционной схеме, связанной с главной нефтяной компанией страны Petrobras — строительные компании при посредничестве президента получали подряды на крупные проекты для Petrobras. Прокуратура утверждала, что за свои услуги в коррупционных сделках политик получил более $1,1 млн. Денежные средства были потрачены на покупку роскошных апартаментов в штате Сан-Паулу.

В 2017 году бывший президент был приговорен к 9,5 года лишения свободы за участие в коррупционной схеме, связанной с главной нефтяной компанией страны Petrobras. На процесс обжалования приговора ушло еще около года, и в 2018-м Федеральный региональный суд четвертого округа подтвердил обвинительный вердикт, увеличив бывшему президенту срок тюремного заключения до 12 лет.

Через полтора года тюремного заключения Лула да Силва вышел из тюрьмы. Верховный суд постановил, что обвиняемые, которые еще не исчерпали все возможности для обжалования своего приговора, могут оставаться на свободе.

В ноябре 2019 года Федеральный региональный суд четвертого округа Бразилии отклонил апелляцию бывшего президента и продлил срок его тюремного заключения до 17 лет, одного месяца и десяти дней.

Лула да Силва неоднократно отвергал обвинения в коррупции, заявляя, что это политически мотивированное судебное преследование, целью которого является попытка не допустить его возвращения к власти. Изначально именно он должен был составить конкуренцию нынешнему президенту Бразилии Жаиру Болсонару на выборах 2018 года. За полгода до выборов рейтинги показывали, что экс-президент, уже находившийся в тюрьме, имел около 31% поддержки избирателей, в то время как Болсонару — 15%. Приход правого политика к власти да Силва называл «фашистской угрозой».

«Мы подошли к финалу гонки с угрозой для страны, демократии и людей, которые страдают больше всего», — писал он из тюрьмы.

75-летний Лула да Силва действительно был одной из наиболее популярных политических фигур в Бразилии. Это первый политик с левыми взглядами, которому удалось прийти к власти в Бразилии за последние полвека.

Экс-президент, сочетавший в своей политике элементы социализма и либерализма, смог добиться серьезного улучшения жизни граждан. В начале его прихода к власти около трети населения находились за чертой бедности. Парламент законом закрепил право граждан на питание, наряду с правом на труд и образование. Так, например, социальная программа «Семейный пакет» предполагала ежемесячные выплаты беднейшим бразильским семьям при условии, что их дети регулярно посещают школу и получают необходимые медицинские прививки.

В докладе бразильского фонда изучения общественного мнения и социальных исследований имени Жетулиу Варгаса (FGV), опубликованном в 2011 году, утверждалось, что социальное неравенство в стране достигло исторического минимума — с 1994 по 2010 год уровень бедности в стране упал на 67,3%, причем 50% от этого падения пришлись на годы президентства да Силвы. По оценкам специалистов, в период с 2001 по 2009 год доходы наименее обеспеченной половины бразильцев выросли на 52,59%, в то время как 10% самых богатых жителей страны увеличили свое богатство лишь на 12,8%.

В 2010 году The Economist писал, что за годы правления экс-президента 20 млн бразильцев выбрались из нищеты, прослойка среднего класса значительно выросла, а средняя оплата труда была повышена. Издание The New York Times в 2017 году отмечало, что обвинительный приговор в адрес да Силвы «уничтожает наследие одной из самых выдающихся политических фигур страны».

Как считает Дмитрий Разумовский, прогнозировать успешное возвращение Лулы да Силвы в бразильскую политику все же рано.

«Все-таки против него есть сильное раздражение значительной части электората. <…> Общество во многом расколото, и последние декабрьские муниципальные выборы показали, что Партия трудящихся провалилась, то есть она теряет популярность. Но нельзя отождествлять Лулу да Силву и его партию. Лула в каком-то смысле отделен и стоит над ней, поэтому у него своя логика развития рейтинга», — резюмирует эксперт.