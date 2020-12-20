Просит денег: в Крыму объяснили надежды Зеленского на Байдена

Смена власти в США никак не изменит административную принадлежность Крыма – так председатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал надежды президенты Украины Владимира Зеленского на помощь избранного американского лидера Джо Байдена в возвращении полуострова.

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Гемпель напомнил в этой связи, что Крым вошёл в состав России по итогам проведённого в начале 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ, передает РИА «Новости».

Поэтому, подобные заявления украинского лидера являются не более, чем «пустым сотрясанием воздуха», пояснил Крымский политик.

«Как Зеленский, так и Байден могут лично приехать в Крым и спросить крымчан, в какой стране они хотят жить. Ответ не заставит себя долго ждать. Для крымчан нет другого государства и родины, чем Россия», — подчеркнул Гемпель.

Он добавил, что такое поведение Зеленского продиктовано главной целью – получить от Вашингтона очередной транш на финансирование антироссийских проектов на Украине.

«Вопрос Крыма закрыт, и он не обсуждается. Президент ни одной страны мира не заставит крымчан изменить свой выбор жить в России. При этом самой Украине никто и никогда не поможет из западных партнеров стать развитым государством, надеяться можно только на свои силы и на братскую Россию», — детализировал российский политик.

Председатель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина также выразила скепсис относительно возможности содействия Байдена Киеву в плане попыток «возвращения» Крыма.

«Президенту Украины не стоит обольщаться насчет дружбы и помощи Байдена. Байден — очень прагматичный политик, и делать он будет то, что выгодно ему и тем политико-экономическим силам, которые он представляет», — пояснила общественный деятель.

При этом, она признала, что США могут помочь украинским властям в осуществлении каких-либо провокаций против Крыма.

«Но, на мой взгляд, администрация Байдена будет аккуратна в отношениях с Россией и не пойдет на открытую агрессию. Все останется на уровне обещаний для Украины и порции очередных «печенек» для украинской верхушки», — спрогнозировала политик.

Сам Зеленский в интервью изданию The New York Times 16 декабря назвал Украину и США стратегическими партнёрами и поблагодарил Вашингтон за санкции против России, введённые из-за вхождения Крыма в состав РФ.

Он также выразил надежду на более плотную работу Киева с новой американской администрацией, потому что «Байден знает Украину лучше, чем его предшественник» и «хорошо понимает разницу между Украиной и Россией».

«Я считаю, что однозначно не обойтись без Соединенных Штатов Америки в вопросе Крыма, потому что вопрос Крыма и его деоккупации не находится на повестке дня Нормандского формата и Минских соглашений», — сказал Зеленский.

Президент Украины заявил, что Европа и США делали всё возможное для помощи Киеву в «возвращении» Крыма.

«Но шаги по деоккупации должен делать союз государств, союз лидеров, который определит карту всех шагов по деоккупации Крымского полуострова. Сейчас мы создаем «Крымскую платформу» и, конечно, хотели бы в ней видеть те страны, которые будут ключевыми игроками, ключевыми гарантами возврата и деоккупации Крыма», — напомнил политик.

Украинский лидер выразил уверенность в том, что «США могли бы взять на себя роль лидера» в «возвращении» Крыма Украине.

Стоит напомнить: в ходе саммита G7 в 2018 году Трамп, по словам находившихся там журналистов, заявил, что Крым принадлежит России, поскольку там живут русскоязычные люди.

Глава Белого дома также усомнился в целесообразности оказания финансовой помощи Киеву, подчеркнув, что «Украина — одна из самых коррумпированных стран в мире».

Байден же действительно выглядит для Украины более удобным партнером. Он обещал увеличить финансовую и военную помощь Киеву, обеспечив его в том числе и летальным оружием. Об этом кандидат от демократов заявил во время поздравления по случаю 29-й годовщины независимости Украины.

Байден называет себя «близким другом Украины». Он семь раз посещал Киев в качестве вице-президента. Кроме того, членом совета директоров украинской энергетической компанией Burisma Group являлся Хантер Байден — сын Джо Байден.