«Внушительная победа»: Джо Байдена избрали президентом

В США завершилось голосование коллегии выборщиков, которое фактически поставило точку в американских президентских выборах.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден получил 306 голосов, действующий глава государства Дональд Трамп набрал лишь 232 голоса.

Для победы одному из претендентов нужно было получить как минимум 270 голосов из 538, а, значит, выборщики избрали демократа новым президентом США.

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Дело в том, что избирательная система США достаточно архаична и запутанна, по сути на прямом голосовании американцы выбирают не президентов, а выборщиков, которые затем избирают главу государства. Каждый штат имеет фиксированное число выборщиков, которое связано с количеством представителей региона в Конгрессе и равно числу избирательных округов штата.

На выборах действует принцип «победитель получает все». К примеру, Байден получил большинство в Калифорнии и все 55 выборщиков штата достались ему. На самом деле они не обязаны это делать, но политическая традиция говорит, что они должны подчиниться мнению большинства. С начала XX века всего 15 выборщиков пошли против этой практики, при этом почти половина из них «взбунтовались» четыре года назад — в 2016 году таких «мятежников» было семь.

В этот раз никакого бунта не произошло: все выборщики отдали свои голоса в соответствии с мнением большинства избирателей своих штатов.

Как пишет The New York Times, впервые с 2012 года на президентских выборах в США не было «нечестных выборщиков».

Сам Байден назвал итоги голосования коллегии «ясной победой» над Трампом. По его словам, он получил столько же голосов, сколько действующий президент на выборах 2016 года.

«Тогда Трамп назвал итоги голосования коллегии выборщиков внушительной победой. По его собственным меркам, эти цифры представляли собой ясную победу тогда, и я со всем уважением предлагаю считать их таковыми и сейчас», — отметил демократ.

Несогласие республиканцев

Впрочем, вряд ли представители Республиканской партии и сам действующий президент согласны с Байденом, поскольку в ряде штатов они провели голосование альтернативных выборщиков и пообещали направить его результаты в Конгресс.

По информации Vox,

отобранные Трампом выборщики встретились в том числе в штатах Джорджия, Пенсильвания, Висконсин, Невада и Мичиган. Они выступили в поддержку действующего президента.

С точки зрения аналитиков портала, такое голосование не сможет оказать реального влияния на исход выборов, поскольку состав основной коллегии выборщиков был определен по итогам волеизлияния американцев и утвержден губернаторами всех штатов.

Республиканцы изначально не скрывали свое желания провести альтернативное голосования выборщиков. Как говорил старший советник Трампа Стивен Миллер, этот шаг необходим для проведения судебных разбирательств, касающихся президентских выборов.

«Это гарантирует, что для нас останутся доступными все юридические пути. Это означает, что если мы выиграем данные дела в суде, то сможем направить все эти альтернативные списки, чтобы они были сертифицированы», — подчеркивал помощник президента.

Трамп до сих пор не признает своего поражения на президентских выборах, уверяя в наличии масштабных фальсификаций со стороны демократов. Команда президента более месяца пыталась оспорить итоги выборов в том или ином штате, но все ее попытки в этом направлении провалились.

Серьезную возможность тут формально мог дать иск генпрокурора Техаса Кена Пэкстона в Верховный суд с непризнанием итогов голосования сразу в четырех штатах. Его заявление поддержали представители 17 штатов и сам Трамп. Однако ВС отклонил иск Пэкстона на основании того, что Техас не смог обосновать с юридической точки зрения свою заинтересованность в том, как проводят выборы в других штатах.

С точки зрения Байдена, аргументы штаба Трампа выслушали более 80 судей по всей стране, и ни в одном из этих случаев не было найдено свидетельств или оснований для того, чтобы изменить или подвергнуть сомнению итоги выборов.

«Президенту Трампу были предоставлены все возможности, чтобы оспорить результаты выборов, и он в полной мере воспользовался каждой из них. Президенту Трампу не было отказано ни в одной из предпринятых им попыток», — подчеркивал демократ.

Трамп уходит

По данным CNN, Трамп пока не планирует признавать поражение даже после голосования выборщиков. Источники телеканала в окружении президента утверждают, что глава государства не станет делать этого публично, но все же покинет Белый дом под конец своего срока.

При этом в конце ноября сам Трамп говорил, что уйдет со своего поста, если за Байдена проголосует коллегия выборщиков.

Как пишет The Guardian, американский лидер уже смирился со своим поражением, но не хочет его признавать из-за возможных планов на будущие президентские выборы.

Источники издания указывают, что, скорее всего, президент откажется от посещения инаугурации Байдена и проведет вместо нее предвыборный митинг, на котором и сообщит о своих планах на 2024 год.

Касательно судебного разбирательства по итогам выборов, в том числе по треку альтернативного голосования выборщиков, у команды президента остается все меньше возможностей.

6 января конгресс должен утвердить результаты голосования, а 20 числа того же месяца новый президент займет кресло в Белом доме.

Согласно информации NYT, группа республиканцев-законодателей во главе с конгрессменом Моррисом Бруксом (от штата Алабама) собирается предпринять последнюю попытку оспорить результаты выборов во время утверждения итогов голосования коллегии выборщиков в конгрессе.

Однако шансов на успех у этого плана немного, поскольку демократы вряд ли одобрят подобный протест. Издание подчеркивает, что Демпартия контролирует нижнюю палату конгресса, а без консенсуса протест принят не будет, поэтому замысел республиканцев обречен на провал.