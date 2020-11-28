Мешают евроинтеграции: посольство США опровергло «управление» Украиной

Посольство США в Киеве опровергло участие американской стороны в проведении внутренней и внешней политики Киева – так диппредставительство прокомментировало протестную акцию партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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В ходе протеста под окнами американского посольства во вторник, 24 ноября, активисты ОПЗЖ и организации «Патриоты — За жизнь» потребовали от Вашингтона не вмешиваться в украинские дела, передает РИА «Новости».

«Обвинения в том, что Соединенные Штаты и другие западные партнеры занимаются «внешним управлением» внутренних дел Украины, является не просто ошибочными, а переворачивают реальность вверх ногами», — указали в посольстве США.

Американское диппредставительство также обвинило некие силы в создании помех для интеграции Украины в евроатлантическое сообщество.

В прошлом месяце на Украине разгорелся скандал, когда Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции»: пункт об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Такое решение КС вызвало гнев президента страны Владимира Зеленского. При этом, известно, что борьба с коррупцией на Украине — одно из главных условий для получения финансовой поддержки.

В итоге решение КС привело к неожиданному визиту в здание суда главы представительства ЕС на Украине Матти Маасикаса и временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин. Западные дипломаты провели переговоры с главой суда Александром Тупицким.

Чуть ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что США и другие страны Запада должны Украине миллиарды долларов.

«Всего 13 миллиардов наших денег выведено и работает в юрисдикции США», — подчеркнул нардеп.

По его словам, деньги выводились под предлогом реформ, которые требовали Америка и Европа.

«Сейчас украинские власти «клянчат» у Международного валютного фонда (МВФ) $3 млрд и «$600 [млн] у этого, с позволения сказать, [главы ЕСВД] Борреля Жозепа», — подчеркнул парламентарий.

Деркач заявил, что это Украине должны денег и страна не является банкоматом. Европа, по его мнению, превратила Украину в колонию, закрыв в стране предприятия и сбывая свои товары на украинском рынке.

На фоне всего происходящего бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал о колониальной политике Запада в отношении Украины.

На своей странице в Facebook он отметил, что США имеют план, согласно которому Украина будет развиваться «по типу латиноамериканских аграрных экономик с низким уровнем образования и повсеместной нищетой».

По словам политика, украинская территория не является колонией в классическом понимании, поскольку до прихода Запада страна была развитой в области промышленности, образования, сельского хозяйства и науки.

«И вот все это, через механизмы лживой и коварной приватизации перевели из общенародной собственности в частную, и сразу после этого все распилили на металлолом», — написал Журавко.

Бывший нардеп добавил, что Запад не отошел от колониальной политики, однако поменял технологии захвата в условиях современного мира.

Стоит также напомнить, что самый весомый компромат на избранного президента США Джо Байдена касается его вовлечённости в дела Украины.

В сентябре прошлого года члены Демократической партии США обвинили главу Белого дома Дональда Трампа в том, что он в ходе телефонного разговора с Зеленским потребовал от Киева возобновить расследование, связанное с украинской энергетической компанией Burisma Group.

В марте 2016 года генеральный прокурор Виктор Шокин, инициировавший дело, был уволен по требованию Джо Байдена. Об этом рассказал сам бывший вице-президент, причем он сообщил, что выдвинул тогдашнему украинскому лидеру Петру Порошенко ультиматум: либо он увольняет Шокина, либо Вашингтон не предоставляет Киеву кредит на $1 млрд.

Правда, по версии Байдена-старшего, Шокин был уволен по причине того, что он плохо боролся с коррупцией. По версии же бывшего генпрокурора, его отправили в отставку из-за того, что он отказался закрыть дело против компании Burisma.