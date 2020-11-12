Зеркально за Навального: Россия ответила на санкции Германии и Франции

Москва вводит ответные ограничительные меры в отношении властных институтов ФРГ и Франции в рамках ситуации с Алексеем Навальным, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, российские рестрикции направлены на сотрудников администраций немецкого и французского лидеров, передает РИА «Новости».

«Поскольку санкции Евросоюза в связи с Навальным прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента России, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, об этом вскоре мы сообщим нашим германским и французским коллегам», — пояснил дипломат.

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Он также обвинил Берлин в принятии на себя ведущей роли в создании очередного витка напряженности в отношениях с Москвой и допустил, что боевое отравляющее вещество могло попасть в организм блогера в самолете, присланном из Германии, либо уже в Берлине.

15 октября Евросоюз ввел санкции из-за ситуации с Навальным. В «черный» список попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин. Ограничения также коснулись полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и заместителей министра обороны РФ Павла Попова и Алексея Криворучко.

Все эти лица, как считают в ЕС, знали о якобы отравлении Навального или были к нему причастны. В списке рестрикций ЕС также указан Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), который, как считают на Западе, имеет отношение к разработке отравляющего вещества «Новичок».

Тогда же Москва анонсировала ответные меры в отношении европейских стран. В интервью хорватскому изданию Večernji list, опубликованному 26 октября Лавров напомнил, что ФРГ «высокомерно» отказалась отвечать на многочисленные запросы Генпрокуратуры РФ, направленные в Берлин в связи с инцидентом.

Такое поведение Берлина, добавил глава российского внешнеполитического ведомства, нарушает Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, подписанную ФРГ.

Кроме того, Лавров сообщил, что на заседании Совета ЕС по международным делам в октябре Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал ему, что введению санкций будет предшествовать изучение данных некой технической группы.

«Мы очень надеемся, что эти факты будут представлены не только в своем узком кругу европейских стран, но и непосредственно той стороне, которую голословно обвиняют во всех мыслимых грехах и преступлениях. Тем более, что этого требует Европейская конвенция о правовой помощи по уголовным делам. Соответствующие запросы мы направили в Германию, Францию и Швецию, в чьих лабораториях такие исследования проводились, а также в ОЗХО», — сообщал тогда глава российского МИД.

Однако европейская сторона до настоящего момента так и не предоставила Москве детальные доказательства отравления Навального.

В свою очередь, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия не намерена отказываться от диалога с Россией, однако признал, что отношения Берлина с Москвой будут сложными. При этом, глава немецкого внешнеполитического ведомства напомнил, что Германия и Россия сидят за одним столом в Совете Безопасности ООН.

Навального госпитализировали в омскую Больницу скорой медицинской помощи №1 20 августа после того, как он почувствовал себя плохо на борту самолета Томск — Москва. Блогер впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. Российские врачи не обнаружили ядов в организме Навального, причиной его состояния было названо нарушение обмена веществ.

Спустя два дня Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite, и 24 августа немецкие власти заявили о якобы отравлении пациента веществом-ингибитором холинэстеразы.

Из клиники Charite биоматериалы россиянина были переданы в специальную военную химическую лабораторию бундесвера, которая 2 сентября заявила об «отравлении» блогера «боевым веществом из группы «Новичок».