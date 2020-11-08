Помпео резко ответил лидеру Ирана на критику выборов в США

«Режим аятолл» украл у своего народа сотни миллионов долларов и занимается разжиганием войны. Об этом в своем Twitter написал глава Госдепартамента США Майк Помпео, вступив в перепалку с верховным лидером Ирана аятоллой Хаменеи.

«Сегодня ваш народ голодает, потому что вы потратили миллиарды на войны своих подручных, чтобы защитить вашу клептократию», — заявил Помпео.

Али Хаменеи ранее заявил, что выборы в США – пример «безобразного облика либеральной демократии», который подтверждает одну истину вне зависимости от своего результата. «Это <…> однозначный политический, гражданский и моральный упадок американского режима», — подчеркнул иранский верховный лидер.

Реклама

Помпео в ответ также заявил, что Америка – величайшая нация в истории человечества. Хаменеи слова американского госсекретаря оставил без ответа.

Напомним, президентские выборы в США проходят со скандалом – несколько дней победитель был не определен из-за задержек с подсчетом голосов. Джозеф Байден от демократов в ходе подсчета резко опередил действующего президента Дональда Трампа в ряде ключевых штатов, что дало повод республиканцам оспорить результаты в суде. Тем не менее, СМИ США сообщают о победе Байдена, которую Трамп признавать отказывается.

Отношения США и Ирана вновь обострились в 2020 году из-за ликвидации американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Командующий спецназом «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции, генерал был давней целью Пентагона из-за участия в зарубежных операциях Тегерана.

Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС. Вашингтон официально взял на себя ответственность за убийство. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

Президент Дональд Трамп заявил, что ликвидированного иранского генерала Сулеймани надо было уничтожить много лет назад. Он также подчеркнул, что генерала ненавидели и боялись граждане Ирана, поэтому, по его мнению, иранцы на самом деле «не так опечалены» его смертью.

Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривал возможность нанесения превентивного удара по ядерным объектам Ирана, чтобы в Исламской республике не появилось ядерное оружие.

Госсекретарю задали вопрос журналисты, спросив, нужны ли подобные удары по иранским объектам после ракетных атак со стороны Ирана по территории других стран. «Это важный вопрос, над которым мы много думали», — сказал дипломат.

Он напомнил слова Трампа о том, что Исламская республика «никогда не сможет получить ядерное оружие», Тегеран же в свою очередь заявлял о том, что не стремится к обладанию таким оружием.

В мае 2018 года адвокат президента США и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил о намерении Трамп сменить режим в Иране. Он также подчеркнул, что смена власти в Иране для Белого дома и его союзников «даже важнее, чем разрешение палестино-израильского конфликта». Кроме того, бывший мэр Нью-Йорка заявил, что

смена власти в Иране является «единственным путем к миру на Ближнем Востоке».

США регулярно поддерживают практически все антиправительственные акции, происходящие в Иране, начиная с 1979 года — когда в стране произошла исламская революция. Вражда между двумя государствами продолжается десятилетиями, то угасая, то разгораясь вновь. Штаты обвиняют Иран в намерении создать ядерное оружие, Тегеран в свою очередь заявляет о жестокости американского империализма. Война между Америкой и Ираном приведет к катастрофе, регулярно заявляют власти Исламской республики – американцы же вводят различные санкции против режима аятолл, который обвиняют в нарушении прав человека.