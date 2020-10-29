«Вторая волна будет тяжелее первой»: Франция и Германия уходят на карантин

Европа столкнулась со второй волной пандемии COVID-19. Еще не оправившись от экономических последствий первой, страны-члены ЕС, хоть и имея за плечами опыт, все же на этот раз действуют не так решительно. Жесткие ограничительные меры введены в Испании, которая стала первой страной Евросоюза, преодолевшей порог в один миллион зараженных коронавирусом. В Чехии, где зарегистрирован самый высокий уровень смертности от заболевания, уже почти месяц действует режим чрезвычайной ситуации.

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Остальные члены содружества пытаются нащупать баланс между частичными ограничительными мерами и спасением экономики.

«Мы находимся в глубине второй волны. Я думаю, что Рождество в этом году будет другим Рождеством», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Второй страной, перешагнувшей отметку в миллион заболевших, стала Франция. 28 октября лидеры Евросоюза — Германия и Франция — объявили о введении общенационального карантина. Вероятнее всего, за ними подтянутся и остальные страны с более слабой экономикой.

Германия

В среду, 28 октября, канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что ФРГ должна уйти на новую изоляцию со 2 ноября. Выдвинутые меры гораздо мягче, чем те, которые были предприняты весной. Германия — самая мощная экономика ЕС — опасается уходить на тотальный карантин и полностью останавливать экономическую активность в стране.

Со следующего понедельника в Германии будут закрыты все рестораны и бары, продолжить свою работу могут заведения, продающие еду навынос. Массовые мероприятия снова отменены. Приостанавливается возможность заселиться в отели, гостиницы и хостелы в туристических целях.

Работодатели, которые могут перевести своих сотрудников на удаленную работу, должны это сделать. Развлекательные и культурные общественные места — театры, музеи и кинотеатры — прекращают свою деятельность, как и спортзалы, бассейны, сауны и салоны красоты. Правительство также настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в другие города.

Немцам запретят собираться компаниями больше 10 человек — членов двух семей. Любые частные вечеринки, даже в квартирах, исключены.

Впрочем, не ясно, как именно правительство будет регулировать соблюдение этой меры. Перед совещанием канцлера с главами земельных правительств депутат бундестага от Социал-демократической партии (СДПГ) Карл Лаутербах вызвал переполох своим заявлением, что «неприкосновенность жилища не должна более являться аргументом в пользу отсутствия контроля». Впрочем, достаточно быстро депутат в своем Twitter все же сообщил, что не имел ввиду контроль над соблюдением запрета путем нарушения неприкосновенности жилья. А предложил попросту активно агитировать граждан страны не устраивать дома вечеринки.

Вместе с тем за немцами остается право проводить протесты (с соблюдением социальной дистанции и ношением масок) и посещать церковные службы.

Школы и детские сады на этот раз продолжат свою деятельность. В домах престарелых разрешено принимать посетителей. Остаются открытыми магазины и парикмахерские, однако посетители должны соблюдать социальную дистанцию. Также остаются открытыми границы Германии в рамках Шенгенской зоны.

«Мы находимся в очень серьезной ситуации. Мы должны действовать прямо сейчас, чтобы избежать чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в стране», — сказала Ангела Меркель на пресс-конференции после совещания с главами земельных правительств.

Канцлер отметила, что количество людей в отделениях интенсивной терапии увеличилось вдвое за последние 10 дней, а отслеживать цепочки заражений становится невозможным, так как в 75% случаев источник заражения неизвестен.

«Вот почему сегодня трудный день, в том числе и для лиц, принимающих политические решения. Я хочу сказать об этом прямо, потому что мы знаем, как сейчас нелегко гражданам», — сказала она.

Меркель также пообещала, что компании, пострадавшие от новых ограничительных мер, получат экономическую поддержку. Компании со штатом до 50 сотрудников и самозанятые граждане получат 75% своего дохода в качестве поддержки от правительства. Меньшую помощь получат предприятия, в которых трудятся менее десяти человек. Более крупные же компании могут полагаться на механизм финансовой помощи на уровне Евросоюза.

По сообщениям местных СМИ, на финансовую помощь жителям страны выделено в общей сложности €10 млрд.

Введением новых ограничительных мер в правящих верхах Германии довольны далеко не все. Так, например, председателя бундестага Вольфганг Кубикки от Свободной демократической партии (СвДП) опубликовал в Der Tagesspiegel статью под названием «Локдаун дышит недемократическим духом», в которой заявил, что введение карантина не соответствует ни правовым нормам, ни логике. По мнению Кубикки, гораздо целесообразнее было бы разрешить людям встречаться в общественных местах, где можно контролировать соблюдение дистанции и защитных мер, чем на частной территории.

Премьер Тюрингии Бодо Рамелов, ранее выступавший однозначно против карантина, заявил, что одобрит ограничения только в том случае, если за них проголосует бундестаг. Кроме того, Рамелов заявил, что Тюрингия будет соблюдать только те меры, которые одобрены экспертным сообществом.

При этом вводить локдаун в регионе политик намерен только после согласования всех мер с местным правительством.

Франция

Вслед за Ангелой Меркель о введении карантина объявил и президент Франции Эммануэль Макрон. Ограничения продлятся как минимум до 1 декабря и будут пересматриваться каждые две недели.

С 30 октября французам разрешено выходить из дома только для получения медицинской помощи, для покупки товаров первой необходимости или для прогулки рядом с домом. Работодатели по возможности должны перевести своих сотрудников на удаленную работу.

Как и в Германии, рестораны и бары будут закрыты. Свою деятельность должны прекратить предприятия не первостепенной важности. Студенты университетов будут переведены на дистанционное обучение. Однако школы и предприятия продолжат работать — президент подчеркнул, что экономика «не должна останавливаться или рушиться».

В своем телеобращении Макрон заявил, что Францию может «захлестнуть вторая волна, которая, несомненно, будет тяжелее первой».

«Вирус распространяется со скоростью, которую не ожидали даже самые пессимистические прогнозы», — сказал он, добавив, что половина всех коек интенсивной терапии во французских больницах занята пациентами с коронавирусом.

Согласно новым правилам, французы должны будут заполнить форму, чтобы оправдать выход из дома, как это требовалось во время первоначальной блокировки в марте. Общественные собрания запрещены.

Посещения домов престарелых, которые были запрещены во время двухмесячной изоляции, объявленной в марте, будут на этот раз разрешены. Границы Франции внутри Евросоюза остаются открытыми.

Макрон также обещал помощь французским фирмам, но не сообщил подробностей на этот счет.