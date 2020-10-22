«Удар ниже пояса»: Джонсон пошел против Манчестера

23 октября в Манчестере по инициативе британского правительства начинает действовать третий, наивысший уровень угрозы по COVID-19. В городе закрываются пабы, спортзалы и залы игровых автоматов, а также вводится запрет на контакты между людьми, не проживающими под одной крышей.

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Мэр города лейборист Эндрю Бернем негативно воспринял решение британского премьер-министра консерватора Бориса Джонсона. Глава Манчестера не раз говорил, что новые ограничения могут привести к экономическому коллапсу в городе, и требовал от властей финансовую помощь в размере £90 млн — 80%-й компенсации заработка людей, которые не смогут работать из-за карантина.

Стороны в течении 10 дней вели не слишком эффективные переговоры с единственным успешным моментом в виде снижения требуемой суммы до £65 млн, однако правительство Великобритании отказалось идти на уступки. Команда Джонсона заняла жесткую позицию, согласившись выделить городу только £60 млн.

Такую сумму кабмин предложил неслучайно: помощь в данном размере уже выделили Ливерпулю, первому региону Англии с третьим уровнем угрозы. Только вот проблема заключается в том, что в Ливерпуле живут менее 1 млн человек, а в Манчестере — почти 3 млн. Британские власти на переговорах говорили, что придерживаются одинаковых мер для всех регионов — хотя руководству Лондона выделили дополнительные средства для поддержки бизнеса, когда город находится только на втором уровне угрозы.

В итоге переговоры, полные взаимных обвинений в политизации вопроса, завершились безрезультатно. 20 октября власти Манчестера отказались от поддержки правительства Великобритании, заявив, что его политика приведет к росту уровня бедности и количества бездомных в городе. Джонсон отреагировал на этот выпад вполне спокойно, лишь отметив, что свои £60 млн регион все равно получит, они поступят напрямую в городские округа.

Униженный Север

Официально премьер утверждает, что не ведет никакой войны с главами северных районов Англии, он отдельно указал на это во время пресс-конференции по коронавирусу 22 октября. С точки зрения Джонсона, правительство Великобритании провело «отличные беседы» с местными мэрами. Кроме того, премьер лично выразил благодарность Бернему за согласие на введение новых ограничительных мер, что с учетом общей ситуации выглядело как издевка в адрес лейбориста.

«Это только начало, и это будет сложно, но я действительно думаю, что этот сбалансированный подход, позволяющий избежать очередной полномасштабной изоляции и не допустить распространения вируса, — это правильный путь вперед, и это то, к чему мы стремимся», — подчеркивал Джонсон.

Впрочем, согласны с его подходом далеко не все. Те же лейбористы попытались провести через британский парламент постановление об увеличении финансирования регионов с третьим уровнем угрозы по коронавирусу, а также продлении программы по обеспечению детей из нуждающихся семей бесплатным питанием в школах — эта мера действовала во время летних каникул, но в ее продолжении на осенних и зимних каникулах власти Великобритании не заинтересованы.

План соперников правящей Консервативной партии провалился, а в правительстве в очередной раз указали на отсутствие необходимости по увеличению и так щедрой, с точки зрения Лондона, поддержки регионов с карантином.

Чтобы проиллюстрировать реакцию британцев на подобные действия со стороны команды Джонсона, стоит упомянуть инцидент, произошедший в столице. Утром 22 октября неизвестный мужчина забрался по строительным лесам на лондонскую Башню Елизаветы, в которой находится знаменитый колокол Биг-Бен, и повесил на ней два плаката.

«Никакого локдауна третьего уровня на Севере, если только всему региону не будут выделены еще £2 млрд <…> иначе восстание»,

— говорилось на одном из постеров, второй содержал надпись «черные и все жизни имеют значение».

Потеря позиций

Негативно оценивают действия Джонсона в отношении Манчестера не только активисты, лояльные американскому движению BLM, и политические оппоненты премьера. Предложение лейбористов в парламенте нашло поддержку как минимум двух депутатов-консерваторов, что напоминает прошлогодние события — когда в Консервативной партии появилась мятежная группа парламентариев, несогласных с политикой премьера по Brexit.

При этом пока неизвестно, как решения Джонсона отразятся на поддержке тори в самом Манчестере, учитывая, что город действительно может столкнуться с серьезными экономическими проблемами. Как заявил глава молодежного ответвления Консервативной партии в городе Кэмерон Кош, действия Джонсона фактически свели на нет всю его работу в пользу партии, которую он активно проводил перед прошлыми выборами в парламент.

С его точки зрения, консерватором удалось выйти на неплохие показатели в традиционно лейбористском регионе, а

текущую политику правительства можно сравнить лишь с «ударом ниже пояса» по всем прошлым наработкам.

Люди в возрасте от 18 до 24 лет, вероятно, столкнутся с наихудшими экономическими последствиями в результате длительного карантина, подчеркнул Кош, но правительство не печется об этом.

Однако для Джонсона подобные реакции вряд ли можно назвать уникальными, он с начала пандемии сталкивался с критикой своих действий по противодействию коронавирусу. Изначально споры вызывали его неоднозначные высказывания о несерьезности заболевания, а затем жесткие ограничительные меры.

Согласно октябрьскому опросу YouGov, рейтинг одобрения премьера находится на отметке в 35%, негативно работу премьера оценивают 57% респондентов. Для сравнения в апреле Джонсона поддерживали 66% британцев, и только 26% называли его неподходящим главой кабмина.