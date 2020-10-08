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Санкции за Навального: Британия и Нидерланды введут ограничения против РФ

Британия намерена добиваться санкций из-за ситуации вокруг Навального

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Британия и Нидерланды поддержали антироссийские санкции Франции и Германии за «отвратительное отравление» Алексея Навального. По словам британского главы МИД Доминика Рааба, доказательства применения боевого отравляющего вещества «бесспорны». Власти РФ заявили, что страны ЕС начали попытки шантажа.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон поддержит Францию и ФРГ и введет санкции против властей РФ за отравление Алексея Навального. Как сообщает газета «Коммерсантъ», решение французских и немецких властей поддержали также Нидерланды.

«Это <…> наш ответ на отвратительное отравление Алексея Навального. Несмотря на то, что у российских властей есть четкие основания для ответа, они не предпринимают никаких серьезных попыток расследовать это нападение», — заявил глава британского внешнеполитического ведомства.

Доказательства применения боевого отравляющего вещества «Новичок» являются «бесспорными», добавил Рааб. Москва не делала никаких реальных шагов по расследованию инцидента, заявил он, и поэтому Британия поддерживает Францию и Германию.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок также поддержал совместное франко-немецкое заявление о санкциях против руководства Российской Федерации из-за ситуации с Навальным. «Не существует другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме причастности и ответственности России», — написал Блок в своем Twitter.

6 октября Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) сообщила, что в крови Навального были найдены следы вещества класса «Новичок». Выводы лабораторий из Франции и ФРГ были подтверждены, заявили представители организации.

Мария Захарова от лица МИД РФ подчеркнула, что немецкие и французские правоохранительные органы так и не ответили на запросы российской Генпрокуратуры.

Вместо сотрудничества с Москвой Париж и Берлин выбрали угрозы и попытки шантажа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что российские власти искренне желают установить обстоятельства инцидента с Навальным и ждут экспертов ОЗХО.

«Германия обратилась за содействием и получила некую информацию от ОЗХО. Мы не знаем, какую именно информацию, мы знаем только основные очертания, которые были опубликованы, но конкретики там никакой не содержится», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия ждет реакции от ОЗХО и не ведет никаких разработок химоружия.

«Россия является участницей соответствующей конвенции о запрещении химического оружия. РФ выполнила все свои обязательства по этой конвенции, поэтому об этом [работах по созданию химоружия] не может идти и речи»,— добавил он.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин назвал цель кампании ряда стран Запада вокруг блогера Алексея Навального. По его словам, они намерены «очернить Россию серией бездоказательных обвинений и создать тем самым надуманный повод для введения» в отношении нее «транша» санкций».

Шульгин также отметил, что Москва пока не видит от западных партнеров никакой готовности сотрудничать, все сводится исключительно к «мегафонной дипломатии».

«До тех пор, пока нам не представят документы, материалы, пробы, вещественные доказательства, которые, как заявляют те, кто выдвигают против нас обвинения, доказывают наличие в анализах Навального боевого будто бы отравляющего вещества, пока не сядут с нами за стол переговоров для заинтересованного диалога на уровне экспертов, мы будем считать все, что происходит вокруг этого инцидента, разнузданной агитационно-пропагандистской кампанией лжи, а проще говоря, низкопробной провокацией», — сказал Шульгин.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Российскую Федерацию уже обвиняли в отравлении «Новичком» бывшего советского и российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.