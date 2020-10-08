Санкции за Навального: Британия и Нидерланды введут ограничения против РФ

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон поддержит Францию и ФРГ и введет санкции против властей РФ за отравление Алексея Навального. Как сообщает газета «Коммерсантъ», решение французских и немецких властей поддержали также Нидерланды.

«Это <…> наш ответ на отвратительное отравление Алексея Навального. Несмотря на то, что у российских властей есть четкие основания для ответа, они не предпринимают никаких серьезных попыток расследовать это нападение», — заявил глава британского внешнеполитического ведомства.

Доказательства применения боевого отравляющего вещества «Новичок» являются «бесспорными», добавил Рааб. Москва не делала никаких реальных шагов по расследованию инцидента, заявил он, и поэтому Британия поддерживает Францию и Германию.

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Глава МИД Нидерландов Стеф Блок также поддержал совместное франко-немецкое заявление о санкциях против руководства Российской Федерации из-за ситуации с Навальным. «Не существует другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме причастности и ответственности России», — написал Блок в своем Twitter.

6 октября Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) сообщила, что в крови Навального были найдены следы вещества класса «Новичок». Выводы лабораторий из Франции и ФРГ были подтверждены, заявили представители организации.

Мария Захарова от лица МИД РФ подчеркнула, что немецкие и французские правоохранительные органы так и не ответили на запросы российской Генпрокуратуры.

Вместо сотрудничества с Москвой Париж и Берлин выбрали угрозы и попытки шантажа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что российские власти искренне желают установить обстоятельства инцидента с Навальным и ждут экспертов ОЗХО.

«Германия обратилась за содействием и получила некую информацию от ОЗХО. Мы не знаем, какую именно информацию, мы знаем только основные очертания, которые были опубликованы, но конкретики там никакой не содержится», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия ждет реакции от ОЗХО и не ведет никаких разработок химоружия.

«Россия является участницей соответствующей конвенции о запрещении химического оружия. РФ выполнила все свои обязательства по этой конвенции, поэтому об этом [работах по созданию химоружия] не может идти и речи»,— добавил он.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин назвал цель кампании ряда стран Запада вокруг блогера Алексея Навального. По его словам, они намерены «очернить Россию серией бездоказательных обвинений и создать тем самым надуманный повод для введения» в отношении нее «транша» санкций».

Шульгин также отметил, что Москва пока не видит от западных партнеров никакой готовности сотрудничать, все сводится исключительно к «мегафонной дипломатии».

«До тех пор, пока нам не представят документы, материалы, пробы, вещественные доказательства, которые, как заявляют те, кто выдвигают против нас обвинения, доказывают наличие в анализах Навального боевого будто бы отравляющего вещества, пока не сядут с нами за стол переговоров для заинтересованного диалога на уровне экспертов, мы будем считать все, что происходит вокруг этого инцидента, разнузданной агитационно-пропагандистской кампанией лжи, а проще говоря, низкопробной провокацией», — сказал Шульгин.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Российскую Федерацию уже обвиняли в отравлении «Новичком» бывшего советского и российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.