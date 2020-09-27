Лукашенко vs Макрон: глава Белоруссии дал советы «незрелому» политику

Белорусский президент Александр Лукашенко ответил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, призвав его заняться внутренними делами своей страны, а не «смотреть по сторонам». Об этом агентству «БелТА» сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

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«Как опытный политик — незрелому — хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало», — привела Эйсмонт слова главы Белоруссии.

Помимо этого, он посоветовал Макрону покинуть свой пост в связи с протестами во Франции.

«Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад — когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты», — напомнил Лукашенко.

Он отметил, что «годы идут, «жилеты» до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих пор в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением».

Он также напомнил французскому коллеге о периодических проблемах с движением Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») и мусульманскими протестами в Лионе и Марселе.

По мнению Лукашенко, Макрон уделяет слишком много внимания «одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси». «С учетом того, что этот экс-кандидат — дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома», — полагает белорусский президент.

Ранее глава Франции в интервью французскому изданию Journal du Dimanche заявил, что восхищен «мужеством белорусов». «Они понимают риск, на который идут, выходя каждую неделю по выходным на демонстрации, и все-таки они продолжают это делать, стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую в этой стране демократию», — считает глава Франции. Особого уважения, по его мнению, заслуживают женщины-участницы акций протеста.

Он также выразил мнение, что Лукашенко стоит покинуть пост добровольно. «Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — приводит издание слова Макрона.

Президент пятой республики считает, что России должна быть отведена значительная роль в урегулировании ситуации в Белоруссии. «У России очень тесные связи с Белоруссией. Не следует забывать, что большая часть манифестантов отнюдь не подвергает эти связи сомнению», — подчеркнул Макрон.

Он также рассказал, как поговорил с российским коллегой Владимиром Путиным в середине сентября. «Я сказал ему, что России надлежит сыграть в происходящем свою роль. И что эта роль может быть позитивной, если РФ подтолкнет Лукашенко к необходимости как соблюдать подлинные результаты выборов, так и освободить политических заключенных», — сказал Макрон.

«Однако прошло 15 дней, а этого так и не было достигнуто», — добавил он.

Журналисты Le Journal du Dimanche в связи с призывом к Лукашенко покинуть пост обратились в Елисейский дворец. Они спросили, состоится ли встреча Макрона и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской во время его посещения Литвы.

«Это не исключается, однако такой пункт не фигурирует в программе визита. Встреча состоится, если Тихановская выскажет такое пожелание», — ответили в администрации французского президента.

Там также сообщили, что встреча с лидером белорусской оппозиции запланирована у главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана. Он будет сопровождать Макрона.