Санкции за Навального: в США подготовили «черный список»

Санкции против российских официальных лиц из-за ситуации с возможным отравлением Алексея Навального предлагает ввести группа сенаторов США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте сенатора от Демократической партии из штата Делавэр Криса Кунса.

В подготовленном бипартизанской группой сенаторов (как республиканцам, так и демократами) документе предлагается ввести санкции против тех представителей власти в РФ, которые «причастны к грубым нарушениям международного права». Имена и должности возможных «черносписочников» не называются.

Среди возможных санкций — отказ в выдаче виз и заморозка активов на территории США. При этом американской администрации предлагается определить, действительно ли Россия нарушила международные соглашения, вводящие запрет на использование химического и биологического оружия. Кроме того, Белый дом должен предоставить отчет о финансовых делах президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения.

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Сенаторы также требуют активнее взаимодействовать с властями ФРГ — чтобы убедить Берлин отказаться от участия в проекте газопровода «Северный поток – 2».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона ожидает результатов расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), после чего определится со своей реакцией на данный инцидент. «Мы также приложим максимум усилий с тем, чтобы прийти к заключению в вопросе, кто в этом виновен», — добавил Помпео.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о планах Вашингтона ввести санкции в отношении РФ из-за ситуации блогера Алексея Навального. «Что касается в целом такой санкционной зависимости США — это уже по-другому трудно назвать — она всем странам мира хорошо известна и вряд ли кто-то такую деятельность одобряет», — сказал представитель Кремля.

21 сентября президент США Дональд Трамп не стал называть «виновных» в произошедшем с Алексеем Навальным. «Мы обсудим это в другой раз», — ответил глава государства на соответствующий вопрос журналистов.

Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как он почувствовал себя плохо на борту самолета Томск — Москва. Он впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. Российские медики не выявили в его организме отравляющих веществ. МВД России инициировало проверку по данному факту.

Спустя два дня Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite, врачи которой подтвердили у него интоксикацию. «Клинические данные указывают на интоксикацию субстанцией группы блокаторов холинэстеразы. Конкретная субстанция до сих пор неизвестна», — было указано в сообщении.

Как утверждает кабмин ФРГ, германские военные токсикологи нашли в организме Навального следы вещества типа «Новичок». В связи с этим Берлин призвал Москву прояснить обстоятельства произошедшего.

Главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский заявил, что лабораторные исследования не подтвердили предположительный диагноз «отравление». Впоследствии было дано разрешение на госпитализацию Навального в берлинскую клинику Charite.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не скрывают никакой информации о ситуации с Навальным. «Факты мы не скрываем, они всем хорошо известны. Мы о них рассказывали всем нашим партнерам, и нашим визави они прекрасно известны», — отметил он.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил 22 сентября, что российская разведка замечает активность западных стран в раскручивании ситуации вокруг Алексея Навального.

Он подчеркнул, что одной из главных мишеней данной кампании является проект строительства газопровода «Северный поток – 2». По его мнению, основанные на инциденте с Навальным попытки противостоять завершению СП-2 являются примером недобросовестной конкуренции. Нарышкин выразил надежду на здравый смысл ЕС в отношении проекта газопровода.