Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Несколько американских военных погибли при крушении заправочного самолета в Ираке

CENTCOM: в Ираке при крушении самолета-заправщика США погибли четыре человека
Global Look Press

На западе Ирака при крушении самолета-заправщика Военно-воздушных сил США погибли четыре человека. Об этом сообщило Центральное командование ВС страны (CENTCOM) в соцсети X.

«Подтверждена смерть четырех человек в результате потери KC-135 в Ираке», — сказано в посте.

Инцидент произошел 12 марта на западе Ирака, уточнили в ведомстве. Всего на борту находились шесть человек. Данных о причинах не привели. При этом в CENTCOM утверждают, что «потеря воздушного судна произошла не из-за вражеского или дружественного огня».

До этого в командовании уточнили, что в происшествии участвовали два самолета. Один из них разбился на западе Ирака, второй смог благополучно сесть.

Операция «Эпическая ярость» началась 28 февраля после того, как президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по Ирану. Американские и израильские силы атаковали военные объекты, включая системы противовоздушной обороны, ракетные комплексы, базы и объекты военно-морского флота. В Вашингтоне заявляли, что цель операции — ослабить военный потенциал Ирана и не допустить развития его ракетной и ядерной программ.

Ранее в США спрогнозировали ликвидацию нового верховного лидера Ирана.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!