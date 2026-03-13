Несколько американских военных погибли при крушении заправочного самолета в Ираке

CENTCOM: в Ираке при крушении самолета-заправщика США погибли четыре человека

На западе Ирака при крушении самолета-заправщика Военно-воздушных сил США погибли четыре человека. Об этом сообщило Центральное командование ВС страны (CENTCOM) в соцсети X.

«Подтверждена смерть четырех человек в результате потери KC-135 в Ираке», — сказано в посте.

Инцидент произошел 12 марта на западе Ирака, уточнили в ведомстве. Всего на борту находились шесть человек. Данных о причинах не привели. При этом в CENTCOM утверждают, что «потеря воздушного судна произошла не из-за вражеского или дружественного огня».

До этого в командовании уточнили, что в происшествии участвовали два самолета. Один из них разбился на западе Ирака, второй смог благополучно сесть.

Операция «Эпическая ярость» началась 28 февраля после того, как президент США Дональд Трамп распорядился нанести удары по Ирану. Американские и израильские силы атаковали военные объекты, включая системы противовоздушной обороны, ракетные комплексы, базы и объекты военно-морского флота. В Вашингтоне заявляли, что цель операции — ослабить военный потенциал Ирана и не допустить развития его ракетной и ядерной программ.

Ранее в США спрогнозировали ликвидацию нового верховного лидера Ирана.