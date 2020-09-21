«Грубое давление»: России не нравится резолюция СПЧ ООН по Белоруссии

Совет по правам человека ООН не имеет права оценивать избирательные процессы в странах-членах всемирной организации, поэтому резолюция СПЧ по ситуации в Белоруссии не имеет юридической силы. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел РФ, комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Западные государства вновь попытались использовать СПЧ в целях делигитимизации власти в отдельно взятой стране», — считает российский МИД. Резолюция же, отмечается в заявлении, является «юридически ничтожной» и была продавлена вразрез с принципами и нормами международного права.

«Рассматриваем сами дебаты и принятие по их итогам ангажированного проекта резолюции как неприемлемую попытку путем грубого политического давления повлиять на результаты выборов в Белоруссии и их оценку в международном сообществе», — подчеркнули в министерстве.

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Напомним, 18 сентября в Женеве состоялись срочные дебаты по ситуации в Белоруссии, проект резолюции был принят по их завершении. Председатель совета Элизабет Тихи-Фиссльбергер продемонстрировала видеообращение экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

СПЧ ООН также призвал белорусские власти вступить в диалог с политической оппозицией, включая координационный совет и гражданское общество, чтобы гарантировать уважение прав человека.

10 сентября Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть. «Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал», — сообщил глава республики.

8 сентября Светлана Тихановская, выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), призвала ввести индивидуальные санкции против руководства страны. «Моя страна, моя нация, мой народ сейчас нуждаются в помощи. Необходимо, чтобы на этот режим, на этого человека, отчаянно цепляющегося за власть, было оказано международное давление», — сказала Тихановская.

По ее мнению, санкции иностранных государств нужно ввести против тех, кто «отдает и исполняет преступные приказы», нарушая права человека. Экс-кандидат в президенты также призвала освободить политзаключенных и «начать цивилизованный диалог, чтобы найти дальнейшие пути развития» для Белоруссии. Политик подчеркнула, что считает сфальсифицированными результаты белорусских президентских выборов 9 августа.

«Ни одна международная организация не признала эти итоги. Белорусский народ отказался признавать этот обман. Это значит, что господин Лукашенко не является легитимным президентом», — добавила экс-кандидат. При этом Белоруссия не подписывала Европейскую конвенцию по правам человека и не имеет членства в ПАСЕ.

Многотысячные акции протеста в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа.

ОМОН и внутренние войска разгоняли демонстрации и митинги, российские и белорусские журналисты, равно как и простые граждане, сообщали о жестоких избиениях и унижениях задержанных в следственных изоляторах. МВД РБ заявляло о тысячах задержанных белорусов. По словам Лукашенко, жестокость подавления протестов, которые продолжаются уже более месяца, обусловлена тем, что «омоновцы спасли страну от блицкрига».

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявлял, что Соединенные Штаты вместе с союзниками готовы ввести дополнительные адресные санкции против руководства Белоруссии. С аналогичными угрозами выступал ранее и Евросоюз.

«США <...> рассматривают дополнительные адресные санкции для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Белоруссии», — подчеркнул Помпео. Он также призвал Минск прекратить насилие по отношению к собственному народу и освободить всех политзаключенных и несправедливо задержанных граждан.