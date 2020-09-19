Снять маски: Тихановская пригрозила силовикам

«В Минске происходит произвол. Прекрасных и смелых женщин, которые законно и мирно протестуют, массово и грубо задерживают люди без опознавательных знаков. Сейчас в списках задержанных уже больше 240 беларусок, и там есть даже девочки 2004 года рождения», — говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в Telegram-канале «Пул Первой».

На 20:20 по мск правозащитный проект «Весна» насчитал уже 319 задержанных.

Тихановская подчеркнула, что «все задержанные должны быть отпущены». «Сотрудники силовых ведомств должны помнить: беларусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы. Вам еще придется посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать», — пригрозила экс-кандидат в президенты.

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Светлана Тихановская и ранее предупреждала силовиков о «справедливом суде и наказании». Двумя днями ранее политик анонсировала так называемый «список Тарайковского». В нем будут содержаться имена чиновников и силовиков, которые несут ответственность за подавление манифестаций и задержания протестующих.

Этот список назван в честь одного из погибших во время акций протеста Александра Тарайковского. По словам Тихановской, перечень с фамилиями будет передан «в Россию, Турцию, страны Евросоюза, в США и на Украину».

Она отметила, что оппозиции «передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей».

Кроме того, экс-кандидат анонсировала проект «Черная книга Беларуси», необходимый для идентификации виновных в пытках и избиениях.

В субботу, 19 сентября, в Минске проходит «женский марш». Сторонницы оппозиции собрались на традиционной точке сбора — Комаровском рынке, а затем двинулись с флагами и плакатами по улицам столицы Белоруссии.

Первой участницей сегодняшней акции оказалась известная 73-летняя активистка Нина Багинская. Она пришла с бело-красно-белым флагом. Ее же одной из первых задержали за участие в несанкционированном мероприятии. По данным РБК, женщину довезли до Советского РУВД, но отпустили, не заводя в здание.

Собравшиеся у Комаровского рынка пошли затем к площади Бангалор по улице Максима Богдановича. Задержания, по информации РИА «Новости», начались, когда колонна протестующих по улице Сурганова подошла к улице Якуба Коласа.

Данные о том, что правоохранители задерживали сторонниц оппозиции, подтвердили в белорусской милиции.

По словам официального представителя ГУВД Натальи Ганусевич, активисток предупредили, что демонстрация незаконна, но те не разошлись. Задержанных доставили в территориальные отделения милиции для разбирательства.

Некоторые из участниц марша сообщили, что их не стали задерживать, так как в автозаке не хватило места.

Этот женский марш был анонсирован как «блестящий». Его организаторы призывали участниц наряжаться как можно ярче, с блестками и яркими плакатами. Многие последовали этому призыву.

Участницы акции скандировали «Позор!», «Лукашенко в автозак!», призывы освободить «политзаключенных» и лозунг «Не забудем, не простим». По разным оценкам, в акции приняли участие примерно 2 тыс. человек.

Акцию протеста также поддержали автомобилисты и мотоциклисты. С ними также был связан один инцидент.

Силовики попытались задержать одного из мотоциклистов, которые проезжали мимо марширующих и сигналили им. Между правоохранителями и мотоциклистом произошла потасовка на стоянке рядом с бизнес-центром «Европа».

Протестующим удалось отбить байкера. При этом когда они подошли к месту потасовки, к ним вышли бойцы внутренних войск Белоруссии. Они оттеснили девушек от места потасовки, задержаний не было, отмечает РИА «Новости».

Прошлая массовая женская акция протеста состоялась в Минске ровно неделю назад — 12 сентября. Тогда сотни женщин собрались на площади Свободы. Правоохранители повторили им несколько раз требование разойтись, после чего начали задерживать участниц демонстрации.

Сторонницы оппозиции, в свою очередь, защищали «своих»: они окружили один из автозаков с задержанными и не давали милиции выехать с площади. Кроме того, они сорвали маску с одного из сотрудников ОМОНа.

«Силовики ищут женщин по дворам, журналистов оттесняют с площади», — сообщил корреспондент «Радио Свобода».

Параллельно «женский марш» проходил в Гродно.

На следующий день прошел один из крупнейших митингов за все время протестов. Тогда, по оценкам очевидцев, на улицы столицы Белоруссии вышли не менее 100 тыс. человек. В МВД насчитали 3 тыс. участников. Протестующие против избрания Лукашенко скандировали: «Жыве Беларусь!» и «Верните нашу Машу!», имея в виду находящуюся в СИЗО Марию Колесникову.

В тот день задержания начались еще до начала акции протеста. К вечеру силовики сообщили о 400 задержанных.