«Присоединяемся к ЕС»: Киев не признал выборы в Белоруссии

Верховная рада большинством голосов приняла постановление, в котором победа Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии 9 августа признана нелегитимной.

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В документе указывается, что результат голосования не является реальным свободным волеизъявлением граждан Белоруссии, соответственно — итоги выборов недействительны, считают украинские парламентарии.

«Президентские выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни честными и прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы», — поясняется в тексте.

Также авторы постановления заявили, что электоральный процесс сопровождали нарушения, многочисленные отказы в регистрации кандидатов, и обратили внимание на непрозрачный подсчет голосов избирателей.

«Народные депутаты считают недопустимым запугивание оппонентов, их заключение, создание препятствий независимым национальным наблюдателям на избирательных участках. Мы присоединяемся к оценкам ЕС и поддерживаем введение санкций в отношении ответственных за фальсификации результатов выборов и применение насилия против протестующих», — поясняется в документе.

Кроме того, в постановлении отдельно опровергается причастность Киева к организации беспорядков в Белоруссии.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская ранее заявила, что Александр Лукашенко откажется от власти. The Washington Post опубликовал ее статью о сложившейся в Белоруссии ситуации, в которой политик вновь подчеркивает, что не признает объявленные результаты президентских выборов.

«В качестве кандидата от оппозиционного движения я получила большинство голосов на президентских выборах 9 августа», — пишет Тихановская, подчеркивая, что оппозиция по-прежнему намерена добиваться своей цели путем проведения мирных протестов в стране.

Отвечая на вопрос, будет ли этого достаточно, оппозиционер пишет: «Я считаю, что ответ — «да». «Мы как страна прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти — это лишь вопрос времени», — заверяет политик.

В настоящее время члены президиума координационного совета оппозиции, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. Тихановская уехала в Литву 11 августа.

Стоит отметить, что Москва считает Лукашенко законным президентом Белоруссии. 14 сентября в Сочи прошла его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Переговоры длились более 4 часов. В начале беседы российский лидер заявил, что Москва предоставит Минску государственный кредит в $1,5 млрд.

«Экономика лежит в основе всего. И поверьте, что мы всегда придерживались этой линии. А вот эти события показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам, в том числе и в экономике», — сказал в ответ на это белорусский лидер.

Тихановская же раскритиковала эту встречу. «Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах», — говорится в сообщении оппозиционера, опубликованном в Telegram-канале «Пул Первой».

Стоит отметить, о том, что по итогам переговоров российского и белорусского лидеров не планируется подписания каких-либо документов, было известно еще до встречи.

Результаты белорусских выборов также официально не признают страны Евросоюза и США.