Единство пошатнулось: Палестина борется за арабскую солидарность

Палестина пытается нащупать новый способ противостояния Израилю, который постепенно набирает политические очки. После того, как «сделка века» президента США Дональда Трампа получила мировое осуждение, Вашингтон и Тель-Авив пошли другим путем —

Израиль отказался от планов аннексии территорий на Западном берегу Иордана под демонстративным предводительством США, и стороны решили сперва ослабить международную поддержку Палестины.

На этом направлении им уже удалось заручиться несколькими ощутимыми успехами. 13 августа президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Переговоры проходили при посредничестве Вашингтона, и его роль достаточно активно подчеркивается всеми сторонами. Так, ОАЭ стали третьей страной, подписавшей арабо-израильское мирное соглашение. Договор с Египтом был подписан в 1979 году, а с Иорданией — в 1994-м. На фоне этих договоренностей Палестина отозвала своего посла в ОАЭ, расценив этот шаг как агрессию против своего народа и пренебрежение его правами и святынями.

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В совместном заявлении, подписанном главой Белого дома, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и кронпринцем Абу-Даби Мохаммедом бин-Зайедом, выражается надежда, что этот исторический прорыв будет способствовать миру на Ближнем Востоке. Более того, в заявлении утверждается, что результатом сделки стала заморозка Израилем планов по аннексии территорий на Западном берегу Иордана.

Если бы Израиль и решился на аннексию территорий с благословения Белого дома, то получил бы резкую реакцию мирового сообщества, которое и так препятствовало реализации «сделки века». Таким образом, Вашингтон и Тель-Авив попросту нашли способ обставить отказ от планов более благородным способом.

Впрочем, без этого пункта ОАЭ было бы сложнее пойти на заключение соглашения с Израилем из-за уже устоявшейся арабской солидарности против планов Тель-Авива по аннексии спорных территорий.

Так или иначе, для Палестины соглашение между странами стало крайне тревожным сигналом пошатнувшейся солидарности арабского мира. Вскоре последовал и другой признак.

9 сентября Лига арабских государств отказалась принять резолюцию с осуждением ОАЭ за нормализацию отношений с Израилем. Выдвинутый Палестиной проект не получил одобрения большинства членов ЛАГ.

Абу-Даби же продолжает твердить о поддержке Палестины. «Мирный договор ОАЭ с Израилем не будет осуществляться за счет палестинского дела и неотъемлемых прав палестинского народа, — подчеркнул госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Мухаммед Гаргаш после заседания ЛАГ. — Договоренности с Израилем включают в себя прекращение аннексии палестинских земель еврейским государством, что является важным шагом к миру».

И хотя ОАЭ заявляет о своей приверженности решению палестинского вопроса, у Палестины есть все основания переживать, что действия Абу-Даби создадут новую тенденцию в арабском мире.

«Сейчас на Ближнем Востоке мы наблюдаем, что ситуация действительно меняется, — заявил в среду советник Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер, который курирует ближневосточный вопрос. — Америка поддерживает палестинцев, но люди хотят видеть справедливое и правильное решение. Они не собираются сдерживать свой прогресс сейчас, чтобы этот конфликт и дальше увяз в грязи».

Официальные лица США и Израиля при этом намекают, что ведут переговоры с другими арабскими странами о заключении соглашений наподобие того, что Тель-Авив заключил с Абу-Даби.

«Я встречался с очень, очень многими лидерами арабского и исламского мира, гораздо больше, чем вы думаете», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции на прошлой неделе.

Посол Израиля в США Рон Дермер заявил журналистам, что прорыв в отношениях с ОАЭ показывает, что палестинские лидеры не могут вставать между Тель-Авивом и арабскими государствами.

«Вместо того, чтобы признать эту реальность и сосредоточиться на достижении реалистичного компромисса с Израилем, который построит лучшее будущее как для израильтян, так и для палестинцев, к сожалению, эти лидеры остаются погрязшими в своем неприятии, они застряли в прошлом, — сказал Дермер. — Мы надеемся, что по мере того как круг мира расширяется на другие арабские и мусульманские страны, ситуация начнет меняться, и в палестинском обществе появятся более конструктивные силы».

Действительно, солидарность с палестинцами в их 70-летней борьбе за территорию с Израилем долгое время доминировала в политическом дискурсе арабского мира. Однако решение ОАЭ сделать шаг навстречу Израилю вызвало значительно меньше споров, чем аналогичные соглашения, заключенные Египтом в 1979-м и Иорданией в 1994 году.

Между тем, решительную поддержку Палестине оказали неарабские региональные игроки — Иран и Турция. В отличие от Лиги арабских государств эти страны выразили резкую критику в адрес действий ОАЭ, назвав лицемерным решение Абу-Даби пойти на соглашение с Израилем.

Сейчас Палестина надеется, что другие страны не последуют примеру ОАЭ. «Непринятие Лигой арабских государств осуждения соглашения о нормализации отношений между ОАЭ и Израилем не означает и не предполагает согласия государств-членов на нормализацию отношений с Израилем», — сказал Newsweek глава управления по вопросам переговоров Организации освобождения Палестины Саиб Эрекат.

Палестина в своей позиции ссылается на международные соглашения — Арабскую мирную инициативу 2002 года, предполагающую достижение мира с Израилем и окончание арабо-израильского конфликта только при условии отступления Израиля с оккупированных им в 1967 году территорий (включая Голанские высоты и фермы Шебаа) и признания им государства Палестина на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.

«Мы надеемся, что другие арабские страны не будут скатываться к нормализации отношений с Израилем. Нормализация имеет катастрофические последствия для будущего палестинского дела, потому что она побуждает Израиль укрепить и продлить оккупацию Палестины, а не положить ей конец», — заявил Эрекат.

Палестина при этом ссылается не только на солидарность арабского мира и международные соглашения, но и заявляет о распространении влияния США и Израиля. Так, Эрекат подчеркнул, что дальнейшее продвижение в отношениях Тель-Авива с арабскими странами «послужит экстремистским и идеологическим администрациям США и Израиля, которые стремятся консолидировать систему апартеида в Палестине, освобождая оккупирующую державу, Израиль, от бремени расплаты».

Столкнувшись с серьезным расхождением во взглядах с традиционными союзниками, палестинцы предприняли попытку объединить внутренние разрозненные силы в надежде выступить единым фронтом.

3 сентября под руководством президента Палестины Махмуда Аббаса прошла встреча конкурирующих фракций. Среди участников конференции были также представители «Движения за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ) и палестинского «Движения исламского сопротивления» (ХАМАС).

«Наша встреча проходит на очень опасной стадии, когда наше национальное дело сталкивается с различными заговорами и опасностями, — сказал Аббас. — Чтобы вместе встать в окопе конфронтации и мирного народного сопротивления оккупации, я приглашаю вас прийти и договориться о формировании национального руководства».

В совместном коммюнике, выпущенном после встречи, содержится призыв к созданию «комитета видных национальных деятелей», которому все стороны доверяют представить «новое стратегическое видение» конфликта с Израилем.

Внутрипалестинское единство может стать новым вызовам Израилю, США и даже Лиге арабских государств.

«Стратегия переговоров Палестины и дальнейшие шаги по-прежнему будут определяться международной легитимностью и видением двух государств в границах 1967 года, — подчеркивает Саиб Эрекат. — Достижение палестинского единства на основе исторической встречи палестинских фракций на прошлой неделе — это шаг к объединению палестинской позиции против планов аннексии Израиля, плана Трампа и всех попыток нормализации израильской оккупации Палестины».

Так или иначе, арабские страны все дальше отходят от антиизраильских позиций, особенно на фоне растущего влияния соседнего шиитского Ирана, что стало куда более серьезной проблемой для суннитских стран.

Как отмечает эксперт центра Карнеги в Москве Алексей Малашенко, солидарности арабского мира, к которой призывает Палестина, никогда не было на деле.

«Всегда были национальные интересы, в том числе, по отношению к ближневосточному конфликту, в том числе, по отношению к Израилю. Эта тенденция началась не сегодня. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день Израиль — это не тот фактор, который мог бы сплотить вокруг себя арабов на уровне государств, — отмечает эксперт. — Говорить, что весь в целом арабский мир в восторге, я бы не стал, но главы государств, конечно, большинство за [нормализацию отношений с Израилем], потому что конфликт всем надоел, есть совсем другие проблемы, те же исламские экстремисты. Поэтому, если мы посмотрим в будущем, то, в общем, отношения между арабами и Израилем, в основном, будут улучшаться».