«Нейрон новизны против системного кризиса партий»

«Новые люди» на региональных выборах Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные результатов четырех волн опроса избирателей об их партийных предпочтениях в Калужской, Костромской, Рязанской, Новосибирской областях и г. Томске.



От трети до половины избирателей в Калужской (48%), Костромской (47%), Рязанской (43%), Новосибирской областях (47%) и г. Томске (31%) определились с выбором партии и заявили о своем намерении принять участие в выборах в региональные законодательные собрания и областные/городские думы, которые пройдут в этом году с 11 по 13 сентября.



Партия «Новые люди» вошла в число лидирующих партий, за которые планируют проголосовать избиратели, определившиеся с партийными предпочтениями и собирающиеся голосовать. Также в число лидеров партийных предпочтений российского электората вошли: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и, в зависимости от области, «Справедливая Россия», Партия пенсионеров и «За правду». Так, в Калужской области 47% избирателей говорят о своем намерении проголосовать за «Единую России», по 13% соответственно за КПРФ и ЛДПР, 9% — за «Справедливую Россию» и за «Новых людей» — 8%. В Костромской области 36% избирателей декларируют намерение проголосовать за «Единую России», 16% — за КПРФ, 11% — за ЛДПР, по 7% выбрали «Новых людей», «Справедливую Россию» и Партию пенсионеров. В Рязанской области 43% избирателей планируют проголосовать за «Единую России», 18% — за КПРФ, 14% — за ЛДПР, 7% — за партию «За правду» и 6% — за партию «Новые люди». В Новосибирской области 39% планируют свой голос отдать за «Единую Россию», 19% — за КПРФ, 14% — за ЛДПР, а 9% и 7% активных определившихся избирателей — за партии «Справедливая Россия» и «Новые люди». В Томске 42% декларируют намерение голосовать за «Единую России», 18% — за ЛДПР, 15% — за КПРФ и 11% — за партию «Новые люди».



За два месяца мониторинга партия «Новые люди» увеличила свою узнаваемость (известность с подсказкой) в зависимости от региона в 2-3 раза: если в начале июля о ней слышали от 16% до 37%, то в конце августа — уже от 41% до 57% избирателей. Рост спонтанной известности «Новых людей» также существенный — за две недели до голосования ее самостоятельно называли в числе российских политических партий от 13% до 22% опрошенных.



Опросы проведены 8-14 июля, 5-11, 24-27 и 30-31 августа 2020 г. в Калужской, Костромской, Рязанской, Новосибирской областях и в городе Томск по заказу политической партии «Новые люди». В каждой из областей в опросе приняли участие по 600 респондентов в возрасте от 18 лет, в Томске выборка составила 400 респондентов. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории региона. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 4% для областей и 6% для Томска. Помимо статистической погрешности смещение в данных опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.



Источник: ВЦИОМ

— Так почему в ряды проверенных политических сил затесалась новая партия?

— В обществе накопилась огромная усталость и разочарование в системных партиях. Это было неизбежно по той причине, что эти четыре партии не меняются. Уровень жизни не растет. Где-то падает, где-то стоит на месте. Кроме прочего, это просто очень скучные партии, которые ничего не могут сказать и сделать, боясь не угодить начальству. Они совсем никакие. Общий кризис «парламентской четверки» очевиден. От него сильнее всего страдают самые слабые. По известной поговорке : «Пока толстый сохнет, худой сдохнет». На сегодняшний день системный кризис максимально проявляется на «Справедливой России». Следом ЛДПР, которая умрет вместе с Жириновским. Он может физически остаться, но когда его репризы, остроты и истерики надоедят, когда последний любитель клоунады скажет «надоело», все — партия кончилась.

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— Почему, судя по опросу ВЦИОМ, этим кризисом не смогли воспользоваться все новые партии?

— Сейчас как раз удачное время для появления новых лиц и перезагрузки системы, но превратить эту объективную возможность в субъективный результат смогла только партия «Новые люди». Я с этой работой могу поздравить их пиарщиков и политтехнологов. С одной стороны они имеют ресурс, а с другой стороны имеют креатив. Пока что и у партии, и у Алексея Нечаева низкая узнаваемость, и они слабо представлены на центральном телевидении. Но на данном этапе они выжали максимум из своих возможностей. Если результаты опросов оправдаются в ходе голосования, и «Новые люди» добьются успеха на региональных выборах, это даст перспективу на год вперед. Главное ради чего они и создавались — пробиться в Думу, и стать одной из системных партий. Займут ли они в Думе замыкающую роль и заменят эсеров, или в рамках системного кризиса у них появляются более серьезные возможности, пока гадать преждевременно.

— Чем сегодня интересны современные партии? Чем привлекает избирателя «Единая Россия»?

— Ничем! Просто тем, что она главная. Главная партия должна быть? Должна. Все начальники в ней. Они просто главные. Все. Вопрос закрыт.

— Что хорошего у КПРФ?

— Она в рамках дозволенного оппонирует правительству - раз. Ностальгия по совку - два. Использование державно-патриотической риторики с усами Сталина - три. КПРФ по идеологии совершенно не левая, а православно-черносотенная партия. А вот по лозунгам партия левая: повышения пенсий, понижения ЖКХ, повышения налогов. У них ножницы: идеология право-черносотенная, по социальной программе — лево-популистская. Они используют советскую эстетику и ностальгию, плюс умело паразитируют на общегосударственной идеологии. А поскольку государственная идеология у нас свелась к сакрализацию Великой Отечественной Войны, то там в какой-то степени сакрализация Сталина. С этого они имеют свою ренту.

— Каково позиционирование ЛДПР?

— ЛДПР удерживают избирателя клоунадой одного единственного человека, который нашел ход к определенной части людей. К тем, которые всегда «против всего» и поперек. У Жириновского самый высокий отрицательный рейтинг. Рейтинг недоверия. Но это его не смущает. Ему же не в президенты избираться. А его избирателю это то, что надо. Если избиратель имеет цель показать кукиш, оттянуться, приколоться, и вообще воспринимает политику как балаган — это и есть его программа. Для определенной части, которая ищет в политике шоу, это годится. Вот за счет этого партия держится. Кроме того у ЛДПР есть богатые криминальные корни. Можно перечислить десяток депутатов, которых обвиняют в тяжких преступлениях. Ни про одну другую партию ничего такого сказать невозможно.

— Какая роль остается у эсеров?

— Вообще, кроме «Справедливой России» у каждой партии есть своя фишка, а та с которой эсеры начинали- игра в социал-демократию - давно заброшена. Сам господин Миронов, против которого лично я ничего не имею, человек не харизматичный, не интересный, серый. Он был бы отличным функционером в ЕР. Но на его несчастье ему приходится с ней бороться. Это прекрасно проявилось в его президентской компании 2012 года, когда кандидат в президенты Миронов выходил и страстно рассказывал, что надо голосовать за Путина. Справедливая Россия была 100% проектом людей власти, этот проект просто заполнял пазл. Заполнили, а дальше надо что-то делать. Обещания — это очень хорошо, но их надо как-то реализовывать. Если вы объявили себя социал-демократами — это замечательно. Но прошло больше 10 лет и избиратель ждет, сделаете ли вы что-нибудь. Оппонировать правительству они не могут. О том чтобы перечить президенту не может быть и речи. Потому что в нашей стране президенту не перечит вообще никто. Ни одна системная политическая партия. Если Вы не оппонируете власти, и не можете организовать альтернативную повестку и даже устроить цирк, то чем вы можете заинтересовать избирателя?

— Что ждет «Новых людей», если цифры соцопроса отражают действительность?

— Перед ними стоят две задачи: реализовать потенциал, который насчитали социологи, закрепиться на «малой земле» и оттуда повести наступление своих десантных батальонов на главную крепость - на Государственную думу.

На «Новых людей» сейчас работает «нейрон новизны». Это их козырь и терять его нельзя. Но на одной новизне далеко не уедешь, потому что новизна проходит. Однако для выборов 2021 года «нейрона новизны» вполне достаточно. В нынешней конфигурации обновление неизбежно. Потому что настолько тухлая осетрина второй свежести продается в Охотном ряду, что избирателя сильно мутит. Появление новой партии более чем естественно. Сейчас проблема в том, кто это будет. Сразу две новые партии в Думу не попадут.

Судя по результатам опросов у «Новых людей» лучшие шансы, чтобы выиграть этот забег. Когда они попадут в Думу с них будет иной спрос. Попасть в думу можно используя нейрон новизны и умеренную критику власти, неумеренная критика сейчас не возможна, а без критики возникнет вопрос: «Зачем вы вообще нужны?». Между этими двумя ограничениями им надо пройти. На плечах противника «ворваться в Крым», то есть в Думу. А ворвавшись, не повторить ошибок предшественника.

Неизвестно что будет в нашей стране в ближайшие годы. Возможно, что ничего не будет, и система перепрыгнет через 2024 год без потерь. А возможно будет глубокая перезагрузка, смена пазла и бог знает что. Сегодня гадать на эти темы занятие эффектное, дешевое и совершенно безответственное.