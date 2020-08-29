«Солидарны с белорусами»: Запад призвал Минск провести выборы

Западные страны выступили с совместным обращением к властям Белоруссии. Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария осудили применение насилия к протестующим.

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«Мы осуждаем непропорциональное применение силы и призываем власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан», — отмечается в заявлении, размещенном на сайте представительства ЕС в Белоруссии.

В документе подчеркивается, что сейчас «становится известно о бесчисленных случаях жестокого обращения и унижения в отношении задержанных».

Помимо этого, страны заявили, что «солидарны с белорусами», которые добиваются «соблюдения основных прав и свобод человека посредством проведения свободных и честных выборов». В Брюсселе, Вашингтоне, Лондоне и Берне «поражены мирными демонстрациями, продолжающимися по всей Белоруссии».

«Они свидетельствуют о решимости и мужестве народа Беларуси в стремлении к демократическим переменам», — говорится в заявлении.

В документе приведено требование иностранных властей о немедленном освобождении всех несправедливо задержанных, а также о прекращении запугивания и преследования белорусов по политическим мотивам.

Страны, составившие обращение, настаивают на том, чтобы белорусские власти провели прозрачное расследование «всех предполагаемых преступлений и злоупотреблений», а также привлекли всех виновных к ответственности. «Только это создаст возможность для мирного урегулирования кризиса на основе открытого национального диалога», — уверены авторы обращения.

«Мы призываем власти Белоруссии соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека», — отметили ЕС, США, Великобритания и Швейцария.

Аналогичное заявление было распространено накануне дипломатическими представительствами стран в Минске.

В Белоруссии уже третью неделю не прекращаются акции протеста против итогов выборов президента республики. Голосование прошло 9 августа. За Александра Лукашенко проголосовали, по данным ЦИК страны, 80,1% избирателей. Оппозиция, лидером которой является Светлана Тихановская, не согласна с такими результатами.

Белорусы стали устраивать митинги и манифестации по всей стране. В первые дни они подавлялись правоохранителями. Против протестующих использовали светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За четыре дня — с 9 по 13 августа — были задержаны порядка 7 тыс. человек. Кроме того, задержанные жаловались на побои и насилие со стороны правоохранительных органов.

После того как на эту ситуацию обратили внимание в мире, власти ослабили давление на протестующих. Как отмечают местные СМИ, последующие акции проходят без стычек с силовиками, насилия, как такового, нет. Задержания есть, но они не носят столь массового характера, как это было в первые дни протестов.

Тем не менее митинги продолжаются. Участники демонстраций требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов. Ожидается, что в это воскресенье, 30 августа, состоится очередная акция протеста. По данным независимых СМИ, на прошлый такой митинг в Минске пришли более 200 тыс. человек, то есть одна десятая от населения белорусской столицы.

Но Лукашенко уверен, что ситуация в стране стабилизируется. По его словам, «вакханалии» с протестами идут на спад, а значит, пришло время заниматься экономикой.

Это заявление главы государства сделано на фоне намерения ЕС ввести санкции против некоторых белорусских чиновников, падения курса белорусского рубля и отказа банков выдавать кредиты населению из-за нестабильной политической обстановки.

«Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами. Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», — заявил Лукашенко.

Ранее он обвинял западные страны в организации митингов. Президент Белоруссии уверен, что протестами руководят из-за рубежа «иностранные кукловоды».