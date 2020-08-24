Три «Д»: Медведчук назвал врагов Украины

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук указал украинскому руководству на главных врагов страны. По его мнению, это деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация.

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В своей статье, опубликованной ко Дню независимости страны, он напомнил, что 29 лет назад более 90% украинцев поддержали независимость государства. Но в настоящее время лишь 47,1% граждан считают День независимости праздником.

По его словам, такое отношение украинцев объясняется несколькими причинами. Данные опросов показывают, что «Украина в последние годы стала терять свою независимость и суверенитет», а «надежды украинцев жить в процветающей, богатой стране не оправдались».

«Такое разочарование объясняется в первую очередь экономическими провалами власти, происходившими в последнее время и очевидными даже для нее самой», — пишет оппозиционный политик. Он подчеркнул, что нынешняя власть в лице правящей партии «Слуга народа» не имеет права на ошибку.

Он обратил внимание, что Украина — единственная страна из бывших республик СССР, которая «не вышла на уровень экономики 1990 года». По итогам 2019 года валовый внутренний продукт (ВВП) Украины составил всего 65,6% от уровня 1990 года. «Из-за непрофессионализма власти и, как следствие, деградации экономики украинцы стали самыми бедными в Европе», — заверил Медведчук.

«У нас самые низкие зарплаты, пенсии и уровень благосостояния граждан среди всех европейских стран», — добавил он.

Кроме того, страна теряет людей. За 29 лет численность украинского населения сократилась с 52 млн до 32 — 35 млн человек. По словам Медведчука, такая тенденция будет только усиливаться, потому что «на 100 умерших украинцев приходится только 48 новорожденных».

Все эти составляющие представляют собой одного врага — деградацию. Второй враг — деиндустриализация заключается в том, что «осознанная деятельность власти» привела к «катастрофе» в промышленности.

«Курс на деиндустриализацию, заложенный еще в 2014 году евроинтеграторами, продолжают их идейные последователи», — уверен политик. Он отметил, что производство в таких сферах, как промышленность, добыча угля, легкая промышленность, металлургия, машиностроение, идет на спад. Это, в свою очередь приводит к «закрытию десятков тысяч предприятий, прекращению существования целых отраслей», безработице и миграции населения.

Третий враг Украины — деинтеллектуализация: из страны «утекают мозги», и на Украине «бестолковая и ущербная система образования, нулевая поддержка науки, ликвидация системы профессионально-технической подготовки кадров».

Кроме того, власти сами помогают этому «врагу», принимая «многие разрушительные законы», уверен оппозиционер. «Речь идет о законе о люстрации, об образовании, о пенсионной и медицинской реформах, законах, дискриминирующих русский язык и языки национальных меньшинств, законе о декоммунизации», — пояснил он.

Он уверен, что «необходимо прекратить сползание страны в эту пропасть, остановить начавшийся процесс распада, восстановить территориальную целостность». Для этого власти должны «объединить людей общими и понятными интересами с помощью формулы национального успеха».

Медведчук предупредил, что если власти не пойдут на это, Украина может воплотить пророчество киевского князя Ярослава Мудрого: «…Если же будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов и дедов своих».

«Деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация болезненно и ощутимо влияют на все сферы жизни в Украине. Это вынуждает сделать вывод, что в последние годы страной руководят «команды разрушителей и ликвидаторов», — заявил политик.

Он добавил, что политики действуют «в условиях внешнего управления Украиной и под «чутким» руководством заокеанских хозяев, заинтересованных в получении полного контроля над нашей страной». Это «ничего общего не имеет с реальной независимостью и суверенитетом», резюмировал глава ОПЗЖ.