Готова стать лидером: Тихановская обратилась к белорусам

Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская выразила готовность стать национальным лидером.

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«Я готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась и вошла в нормальный ритм», — сказала Тихановская в видеообращении, размещенном на YouTube.

Она потребовала от властей освободить «всех политзаключенных» в республике и в кратчайшие сроки подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов.

Политик подчеркнула, что они должны быть реальными, честными и прозрачными, чтобы они были «безоговорочно приняты мировым сообществом».

Накануне штаб Тихановской заявил в своем в Telegram-канале о готовности вести переговоры с властями страны об уходе Александра Лукашенко с поста президента, указано в заявлении. Сторонники оппозиционерки также положительно оценили новость о готовящейся забастовке сотрудников Белтелерадиокомпании. Они призвали коллективы других предприятий последовать этому примеру и присоединиться к бессрочной забастовке с требованиями выпустить политзаключенных и задержанных, увести из городов войска и ОМОН, привлечь к ответственности виновных в насилии над мирными гражданами и начать переговоры о мирной передаче власти.

Тихановская обратилась в ЦИК 10 августа — на следующий день после президентских выборов — для подачи жалобы. В течение нескольких часов после этого с ней не было связи. Днем позже стало известно, что она уехала в Литву. Свой отъезд из Белоруссии кандидат назвала самостоятельным решением. По ее словам, она оказалась перед сложным выбором.

Тогда же в сети появилось видеообращение эк-кандидата, в котором она призывала белорусов не протестовать и не выходить на улицы. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что видеообращение было записано под давлением.

По его словам, это иллюстрирует методы работы властей государства, направленные на то, чтобы «сломить волю человека и народа».

«Ни один здравомыслящий человек не поверит, что видеообращение Тихановской было сделано по доброй воле», — отметил Науседа.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно официальным итогам ЦИК страны, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. Светлана Тихановская — его ближайший конкурент — получила 10,1% голосов.

Штаб Тихановской не согласен с официальными результатами выборов. По его данным, это она получила 70-80% поддержки.

Не согласны с результатами и многие белорусы, которые вышли на многотысячные митинги во многих городах страны. Демонстрации начались после закрытия избирательных участков и сразу переросли в столкновения активистов с сотрудниками органов правопорядка. Силовики использовали против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. За все время на протестах были задержаны несколько тысяч человек, сотни получили ранения, один человек погиб.

Протесты продолжаются до сих пор, приобретя форму забастовок. К ним уже присоединились некоторые сотрудники Белтелерадиокомпании.

По информации Союза журналистов Белоруссии, речь идет о техперсонале, а не о корреспондентах. В Союзе утверждают, что такие обстоятельства не прервут вещание.

Премьер-министры Эстонии, Литвы и Латвии Юри Ратас, Кришьянис Кариньш и Саулюс Сквернялис призвали белорусские власти провести новые свободные президентские выборы. Министры ЕС договорились о применении санкций в отношении республики. Госсекретарь США Майкл Помпео обратился к властям Белоруссии с призывом вступить в диалог с оппозицией.

При этом сам президент Белоруссии утверждает, что в случае проведения повторных выборов страна погибнет. По его словам, провести в республике перевыборы требуют, в частности, Литва, Латвия, Польша и Украина. «Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация», — заявил президент на митинге в его поддержку в центре Минска 16 августа.