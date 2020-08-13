Живые цепи и флешмобы: как меняется белорусский протест

В Белоруссии не прекращаются стихийные митинги несогласных с предварительными результатами президентских выборов, которые зафиксировали очередную победу Александра Лукашенко, находящегося у власти в течение 26 лет. Мирные акции продолжаются уже пятый день и постепенно протест начинает видоизменяться. Отличительной чертой демонстраций с 12 по 13 августа стали «живые цепи» по всей стране.

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Люди, взявшись за руки, выстраивались в линию на главных улицах крупных городов в знак солидарности с задержанными и пострадавшими от рук сотрудников правоохранительных органов во время подавления демонстрация. Акцию начали белорусские женщины в центре Минска, затем к ним присоединились жители спальных районов столицы, а потом и других городов. В частности, «живые цепи» появились в Гродно, Бобруйске, Смолевиче, Сморгони и Молодечно.

Главный посыл нового вида белорусского протеста — прекращение насилия в отношении мирных активистов со стороны силовиков.

Возможно, отчасти это сработало или сотрудники правоохранительных органов несколько потеряли запал в последнее время, тем не менее на четвертую ночь протестов градус жестокости и количество столкновений значительно снизились.

Сказать о полном отсутствии задержаний нельзя, но инцидентов действительно стало меньше. Да и протесты, судя по всему, уже вторую ночь подряд заканчиваются в районе 1-2 часов утра по московскому времени — хотя первые демонстрации затягивались до 3-4 утра.

Флешмоб спецназа и журналистов

Протесты оказали серьезное влияние на жизнь белорусов. Как считают некоторые эксперты, новая победа Лукашенко с результатом более 80% разозлила даже молчаливое большинство, сподвигнув аполитичную часть общества выйти на улицы, чтобы выразить свое недовольство действиями властей.

Не секрет, что протестующие считают голосование сфальсифицированным и уверены в победе кандидата от объединенной оппозиции Светланы Тихановской. Альтернативные подсчеты голосов намекают на то, что именно она набрала 80% на выборах. Политику пришлось покинуть Белоруссию и отправиться в Литву, по данным некоторых СМИ, причиной стало давление властей. Сообщалось, что Тихановскую якобы заставили записать обращение с призывом к прекращению митингов, но на протестах это никак не сказалось.

Митинги в Белоруссии — явление стихийное, что вполне соответствуют протестному характеру голосования на выборах президента — люди поддержали кандидата от оппозиции, чтобы не дать Лукашенко вновь стать главой государства.

Да и обещала Тихановская практически сразу провести новые выборы, выступая скорее как технический кандидат.

Очередным подтверждением народного протеста стала реакция представителей правоохранительных органов на происходящее в стране. В социальных сетях начался неформальный флешмоб с бывшими спецназовцами, которые начали выкидывать свою форму и награды в знак протеста против жестокости силовиков.

Впоследствии к ним присоединились сотрудники МВД, публикующие фото своих заявлений об увольнении или видеоролики с призывом к коллегам по остановке насилия. Кроме того, местные СМИ распространили видео с милиционерами на протестах в небольших городах, которые отказывались нападать на активистов и не мешали проведению мирных акций.

Интересно, что к увольнениям в итоге подключились даже журналисты государственных телеканалов Белоруссии, в эфире которых крупные акции по всей стране стойко игнорировались — вместо ситуации на улицах телеканалы крутили сюжеты о сборе урожая или различные истории белорусских семей.

Все эти события в совокупности влияют на протест белорусов, изменяя его, на четвертую ночь кадры из разных уголков страны с лозунгом «Милиция с народом» появлялись повсеместно.

Западный напор

Впрочем, скорее всего снижение градуса насилия в ходе демонстраций отчасти связано с серьезным давлением Запада на Минск. США и Евросоюз открыто осуждают действия властей на митингах, а также отказываются признавать итоги президентских выборов, требуя от Белоруссии организовать новую кампанию или пересчитать голоса.

Как говорил госсекретарь США Майк Помпео, в Вашингтоне не исключают введение санкций против Минска или приостановку поставок нефти в Белоруссию, ради белорусских граждан.

«Мы были невероятно обеспокоены выборами и глубоко разочарованы тем, что голосование не было свободным и справедливым. Наблюдалось насилие и последствия того, как неподобающе обращались с мирными протестующими. Мы не определились с подходящим ответом. Мы будем работать с нашими европейскими друзьями, теми, кто в равной степени обеспокоен произошедшим», — подчеркнул глава Госдепа.

При этом в Германии действия Минска называют «волной репрессий», пока Литва, Латвия и Польша предлагают поспособствовать урегулированию политического кризиса.

Три государства предложили свой план по деэскалации, который содержит всего три пункта. Во-первых, прекращение применения силы к мирным демонстрантам. Во-вторых, освобождение всех задержанных, в том числе политических заключенных. В-третьих, начало диалога с представителями гражданского общества.

Каких-либо официальных комментариев со стороны Минска по этим положениям пока нет, но последние высказывании Лукашенко намекают на то, что вряд ли президент готов пойти на уступки. Белорусский лидер связывает протесты с «вмешательством» и «провокациями», считая, что за стихийными митингами определенно стоят представители третьих стран.

В целом силовые структуры действуют в соответствии с риторикой Лукашенко, проводя показательные задержания «провокаторов» и якобы организаторов митингов. Параллельно силовики сталкиваются с радикально настроенными активистами, которые действительно нападают на сотрудников правоохранительных органов — только за последние сутки было совершено как минимум два преднамеренных наезда на милицейских.

Как заявили в МВД Белоруссии, ночью также были задержаны несколько изготовителей «коктейля Молотова», они собирались использовать бутылки с зажигательной смесью против сотрудников правоохранительных органов. При осмотре милиционеры нашли у двух молодых людей (18 и 19 лет) 10-литровую канистру с бензином и бутылку растительного масла.