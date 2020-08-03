«Трагическая ошибка»: Тимошенко осудила власти Украины

Депутат Верховной рады, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила о «трагической ошибке», которую совершили украинцы, избрав действующую власть в стране. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

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Однако жителям страны выпала возможность исправить ситуацию, добавила глава партии «Батькивщина».

«Сейчас, как раз, если мы поняли, что была допущена тяжелая, трагическая ошибка, что была выбрана такая власть, что был выбран такой президент, потом правительство невежд и непрофессионалов, то сейчас можно это исправить», — подчеркнула Тимошенко.

Она заявила, что поменять власть на Украине можно будет, сделав «правильный выбор» на грядущих региональных выборах. Кроме того, добавила депутат, сейчас «почти 70% украинцев считают, что страна движется не туда».

На 25 октября Верховная Рада назначила очередные местные выборы, проект постановления поддержали 326 парламентариев. Выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей — в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). При этом на территории Донбасса, которую Киев контролирует, не состоятся выборы в областные советы.

Эти территории будут как и прежде управляться военно-гражданскими администрациями.

Тимошенко с критикой Зеленского выступает уже почти год — однако в первое время после избрания его президентом она поддерживала нового главу государства.

СМИ сообщали, что экс-премьер рассчитывала на коалицию с Зеленским и его «Слугой народа», но после провала «сделки» встала в оппозицию.

В январе Юлия Тимошенко обвинила украинского президента в «отдаче страны на аутсорсинг» — под внешнее управление глобального капитала.

По словам парламентария, некомпетентность команды Зеленского и его самого как в экономике, так и в других важнейших областях государственного управления дополняется сознательной работой в интересах заграничных управляющих. Что красочно иллюстрирует, например, продвижение закона о продаже украинской земли.

В декабре Юлия Тимошенко заявила, что из-за снятия моратория и открытия рынка земель сельскохозяйственного значения на Украине может начаться голод. По ее словам, если закон о рынке земли будет принят, то новые владельцы будут пытаться добывать полезные ископаемые.

Тимошенко считает, что из-за этого жители страны лишатся плодородной земли. Кроме того, глава «Батькивщины» заявляла, что реализация такого закона окажет негативное воздействие на экономику Украины.

«Я знаю, как Аргентину, Мадагаскар превратили в пустыню после того, как приняли подобные правила и продали корпорациям… Мадагаскар, который принял такой же закон, теперь занимает 26 место в рейтинге по голоду», — сказала Тимошенко.

Тем не менее депутаты Верховной Рады на заседании 13 ноября решили, что с 1 октября 2020 года мораторий должен быть отменен.

Неделю назад, 24 июля, Юлия Тимошенко подвергла критике власти Украины за решение увеличить цены на газ на 7%. По словам Тимошенко, на европейском оптовом рынке «в три раза» упала цена на газ за время, когда началось падение нефтегазовых цен. Она добавила, что руководство страны ведет себя как «маразматики».

Депутат добавила, что рыночные цены на газ упали с начала года почти на 100 долларов — до $56 за 1 тыс. кубометров. Возмущение Тимошенко вызвало также то, что при Владимире Зеленском на Украине не изменились «газовые схемы», использовавшиеся при бывшем президенте Петре Порошенко.

В феврале лидер «Батькивщины» обвинила Зеленского в том, что за девять месяцев его правления промышленность сократилась на 20,4%, а нынешней власти наплевать на такие катастрофические цифры. «Нашу экономику сознательно, планово и профессионально оставили без денег. Это сознательная, спланированная политика уничтожения нашей страны», — говорила Тимошенко.

Юлия Тимошенко занимала пост премьер-министра Украины в 2005 и 2007-2010 годах. С ее нахождением на посту главы правительства связан ряд крупных скандалов. При президенте Викторе Януковиче в отношении экс-премьера были возбуждены уголовные дела, ее арестовали и посадили по обвинению в превышении полномочий в газовой сделке с РФ. В 2014 году после госпереворота Юлия Тимошенко вышла на свободу и вернулась в политику.