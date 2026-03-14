В WADA ответили на слухи о запрете Трампу посещать мировые турниры

В WADA опровергли слухи о возможном запрете Трампу посещать ЧМ и ОИ из-за долга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опровергло слухи о возможном запрете президенту США Дональду Трампу и американским чиновникам посещать чемпионат мира по футболу 2026 года и Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, передает пресс-служба организации.

«Учитывая, что правила не будут применяться задним числом, чемпионат мира по футболу и Игры в Лос-Анджелесе не будут охвачены новыми предложениями», — сказано в заявлении.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что WADA рассматривает возможность введения таких санкций из-за многолетней невыплаты США членских взносов .

США приостановили выплату членских взносов в WADA на фоне затяжного конфликта с Антидопинговым агентством США (USADA). Американская сторона задолжала организации 3,6 млн долларов за 2024 год и 3,8 млн за 2025-й. Утвержденный бюджет США предусматривает выделение 3,7 млн на эти цели, однако средства заблокированы до проведения аудита WADA независимыми экспертами.

Ранее сборная Ирана ответила Трампу по поводу участия в ЧМ-2026.