В WADA ответили на слухи о запрете Трампу посещать мировые турниры

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

В WADA опровергли слухи о возможном запрете Трампу посещать ЧМ и ОИ из-за долга
Eugene Hoshiko/AP

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опровергло слухи о возможном запрете президенту США Дональду Трампу и американским чиновникам посещать чемпионат мира по футболу 2026 года и Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, передает пресс-служба организации.

«Учитывая, что правила не будут применяться задним числом, чемпионат мира по футболу и Игры в Лос-Анджелесе не будут охвачены новыми предложениями», — сказано в заявлении.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что WADA рассматривает возможность введения таких санкций из-за многолетней невыплаты США членских взносов .

США приостановили выплату членских взносов в WADA на фоне затяжного конфликта с Антидопинговым агентством США (USADA). Американская сторона задолжала организации 3,6 млн долларов за 2024 год и 3,8 млн за 2025-й. Утвержденный бюджет США предусматривает выделение 3,7 млн на эти цели, однако средства заблокированы до проведения аудита WADA независимыми экспертами.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!