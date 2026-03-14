В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории РФ, российские силы сегодня ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины (ВПК), а также объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах украинских военных, а также военным аэродромам. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар наносился высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, по информации Минобороны, российские войска уничтожили американскую РСЗО HIMARS, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142-х районах проведения спецоперации.

Уточняется, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты десять управляемых авиационных бомб и 285 беспилотников самолетного типа вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого сообщалось, что российские военнослужащие ведут интенсивные бои на нескольких участках фронта под Константиновкой Донецкой Народной Республики (ДНР), сталкиваясь с активным сопротивлением ВСУ.



Ранее в Курске отметили годовщину освобождения Суджи от украинских войск.