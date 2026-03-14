Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

На Украине толпа напала на сотрудников ТЦК и полиции

До 20 человек напали на военных и полицию в Полтавской области Украины
Global Look Press

В Полтавской области Украины группа граждан напала на патруль военкомата и сопровождавших его полицейских. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, инцидент произошел 13 марта возле села Нижние Млыны. Сообщается, что группа примерно из 20 человек попыталась помешать работе военкомата и полиции.

Как пишет издание, гражданские применили слезоточивый газ. В результате трое военных и трое полицейских получили химические ожоги.

На место прибыли дополнительные экипажи полиции. По информации украинских журналистов, были задержаны восемь мужчин. Шестеро из них подлежат мобилизации и уже проходят военно-врачебную комиссию.

Подобный инцидент случился 10 марта в Закарпатской области Украины. Тогда группа мужчин напала на сотрудников территориального центра комплектования. По данным полиции, они спровоцировали конфликт и с помощью деревянных палок повредили служебный автомобиль.

В результате были задержаны три человека, еще несколько подозреваемых устанавливаются, сообщили в полиции.

Ранее Мария Захарова сравнила машины ТЦК на Украине с летательными аппаратами из «Кин-дза-дза!».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!