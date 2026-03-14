В Финляндии назвали условие для получения ядерного оружия

Франция может передать Финляндии ядерное оружие с целью сдерживания России в регионе и по всей Европе. Об этом сообщает The National Interest (NI).

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон предложил накрыть французским «ядерным зонтиком» остальную Европу. В предварительном обсуждении участвуют восемь стран, включая Швецию, которая вступала в НАТО вместе с Финляндией.

NI отмечает, что если правительство Финляндии успешно примет поправку, то страна сможет разместить у себя французское ядерное оружие.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в «связанных с обороной» ситуациях.

Позднее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна не нуждается в ядерном оружии в мирное время. Политик подчеркнул, что Хельсинки по-прежнему привержены ядерному разоружению, но тем временем сохраняют за собой суверенное право принятия решений в отношении ядерного оружия. Финляндия, как член НАТО, не имеет каких-либо ограничений в этом вопросе, уточнил Стубб.

