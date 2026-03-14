В Молдавии стремительно сокращается ареал распространения русского языка. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев, передает РИА Новости.

«В Молдове буквально галопирующими темпами закрываются русскоязычные группы в школах... в детских садах, закрываются вузы, то есть ограничивается ареал распространения русского языка, да и любого другого, кроме румынского», — отметил он.

При этом Игнатьев уточнил, что Кишинев рекомендует во всех молдавских школах Приднестровья ввести изучение румынского языка. Он напомнил: именно с попытки ограничить права и свободы приднестровцев, навязать им чужой язык, чужую историю и культуру разгорелся конфликт, который привел к военным действиям в 1992 году.

По словам министра, молдавская сторона не делает из этого выводов, что очень опасно.

«Вначале на территории соседней Молдовы надо придать статус государственного русскому языку, украинскому языку и молдавскому языку, как в Приднестровье. Молдова же хочет сближения с Приднестровьем, правда же?» — спросил Игнатьев.

9 марта министр образования Молдавии Дан Перчун пригрозил учителям наказанием за распространение «российской пропаганды». По его словам, в республике работает большое количество учебных заведений, где преподавание ведется на русском языке. В культурном плане многие из них имеют определенные связи с российскими институтами. На протяжении многих лет эти учебные заведения старались подтвердить «мировоззрение Российской Федерации».

Ранее в Госдуме заявили, что румынизация Молдавии противоречит международным нормам.