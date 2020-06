Тайны Белого дома: какие секреты Трампа раскрыл Болтон

Президент США Дональд Трамп заявил, что мемуары его бывшего помощника по нацбезопасности Джона Болтона состоят из лжи и выдуманных историй. По его мнению, книга «ненормального советника» чрезвычайно скучна.

«Пока я не уволил его, он говорил обо мне в печати только хорошее. Обиженный скучный дурак, который хотел только одного — устроить войну. Ничего не понимал, подвергался остракизму и был с радостью мной уволен. Что за болван!» — написал Трамп в Twitter.

Мемуары Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» должна быть полностью опубликована 23 июня. Пока в доступе есть лишь ряд выдержек из книги, которые 17 июня опубликовали ведущие американские СМИ — The Washington Post, The New York Times и The Wall Street Journal.

Реклама

Пока Трамп в Twitter цитирует NYT, называя мемуары своего бывшего советника чрезвычайно скучными, Белый дом всячески пытается запретить публикацию книги целиком, ссылаясь на большое количество секретной информации, которую Болтон отказывается удалять.

Как пишут СМИ, экс-сотруднику администрации Трамп могут грозить уголовные обвинения за раскрытие государственной тайны, а минюст США через суд оказывает давление на издательство Simon & Schuster, ответственное за публикацию мемуаров, ради срыва выхода книги Болтона. Ведомство требует провести дополнительную проверку книги на предмет наличия в ней секретных данных, которыми она «переполнена».

Преклонение перед Си и Эрдоганом

Какая именно информация волнует Белый дом, неизвестно, но, если судить по имеющимся выдержкам, мемуары, скорее всего, могут сильно подмочить репутацию Трампа в преддверии президентских выборов.

Особый интерес вызывает рассказ Болтона о нескольких встречах президента США с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время одной из них Трамп якобы поддержал строительство исправительных лагерей в районе Синьцзян, населенном уйгурами и мусульманами других этнических групп. Хотя официально Белый дом критикует Китай за их притеснение, а 17 июня американский лидер подписал законопроект о введении санкций за ущемление прав уйгуров.

Впрочем, вторая встреча Трампа и Си из воспоминаний Болтона более сенсационная — в ходе переговоров президент США якобы прямо попросил своего китайского коллегу помочь ему победить на будущих выборах главы государства.

«В разгар диалога о торговле Трамп совершенно неожиданно переключил разговор на предстоящие президентские выборы в США, ссылаясь на экономические возможности Китая влиять на текущие кампании, умоляя Си обеспечить его победу. Я бы напечатал точные слова Трампа, но процесс проверки перед публикацией правительства решил иначе», — пишет бывший советник президента.

Кроме того, он указывает, что Трамп объяснял Си излишнее давление на Китай влиянием Демократической партии. По словам Болтона, президент США странный и «потрясающе несведущий», чем не раз пользовались другие иностранные лидеры.

В пример экс-советник приводит встречу Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоялась в мае 2018 года. Тогда, по утверждению Болтона, турецкий лидер передал президенту США записку с названием одной из турецких фирм, которую Вашингтон подозревал в нарушении санкций против Ирана. В тексте послания говорилось, что компания не совершала никаких противоправных действий.

«Тогда Трамп сказал Эрдогану, что юридические проблемы фирмы исчезнут, как только люди [экс-президента США Барака] Обамы, работавшие в качестве прокуроров в Южном округе Нью-Йорка (инициировавшие расследования. — «Газета.Ru»), будут заменены его людьми», — отмечает Болтон.

К слову, бывший советник Трампа также указывает на «тревожные» переговоры американского лидера с японским премьером Синдзо Абэ, в ходе которых президент США переключился на тему Перл-Харбора. А также встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном, где Трамп решил задобрить коллегу подарками, попадающими под американские санкции.

Однако больше всего взволновал Болтона разговор с президентом в преддверии саммита НАТО 2018 года. По словам экс-советника, Трамп прямо заявил ему о готовности выйти из альянса, если страны Европы не станут увеличивать расходы на финансирование организации. При этом, когда он попытался отговорить президента, тот лишь спросил: «Тебе хочется сделать что-то историческое?»

Импичмент и Иран

Как пишет The New York Times, особое внимание в своей книге Болтон уделяет Ирану, события лета прошлого года — сбитый иранскими военными американский беспилотник, — он называет поворотным моментом для себя в администрации Трампа.

По мнению бывшего советника, США должны были ответить на агрессию серией ударов по иранской территории, однако Трамп отказался от этого предложения, что шокировало экс-помощника.

«Болтон кажется взбешенным неожиданным проявлением осторожности и человечности со стороны Трампа, считая это самым иррациональным из того, что он когда-либо видел из действий президента», — отмечает издание.

Этот инцидент с иранской атакой можно считать одной из причин, почему Трамп обвиняет Болтона в желании устроить войну. Президент США даже говорил, что, послушай он своего советника, — «мы уже были бы в Шестой мировой войне».

Интересно, что одной из целей того удара по Ирану должен был стать иранский генерал Касем Сулеймани, хотя официально эта информация и не была подтверждена. Тем не менее США все же устранили военного в начале 2020 года, повысив градус напряженности в отношениях с Тегераном, вероятно, частично воплотив в жизнь план Болтона.

К слову, ликвидация Сулеймани произошла во время расследования дела об импичменте Трампа и отчасти совпала с согласием экс-советника на дачу показаний перед конгрессом. В итоге Болтону так и не дали выступить, но часть своей книги он посвятил этому разбирательству.

Расследование началось из-за того, что президент США попросил своего украинского коллегу Владимира Зеленского открыть дело против фирмы Burisma, связанной с сыном Джо Байдена — одного из участников предвыборной гонки от демократов. В Демпартии призыва Трампа не оценили и запустили разбирательство в палате представителей, где они занимают большинство. Впоследствии демократы сформулировали два обвинения против президента — злоупотребление властью и препятствование правосудию. Однако сенат, в котором большинство принадлежит республиканцам, полностью оправдал Трампа.

В своей книге Болтон критикует демократов за то, что они неверно выстроили сам процесс импичмента. По его мнению, им необходимо было обратить внимание на внешнюю политику президента, а не на украинский скандал.

Говоря о заморозке военной помощи Киеву, которую в Демпартии расценивали как инструмент давления Трампа для запуска дела против Байдена, Болтон отмечает, что это решение расстроило его.

«Вся эта ситуация была примером плохой политики, вызывающей вопросы с юридической точки зрения и недопустимой с точки зрения поведения президента», — подчеркивает бывший советник Трампа.

Интриги Белого дома

Отдельная часть книги Болтона непосредственно посвящена «внутренней кухне» Белого дома. Экс-советник Трампа описывает взаимодействие президента со своими помощниками в негативном ключе. По его словам, в администрации процветают интриги и о дружеских отношения между советниками речи не идет.

Болтон подробно разбирает действия своих коллег, указывает The Washigton Post, однако упускает из виду собственные ошибки или неоднозначные решения. В частности, он пишет, что почти все решения Трампа были продиктованы стремлением к переизбранию и все его действия воспринимались подчиненными с большой долей скепсиса.

«Что будет, если мы столкнемся с реальным кризисом, таким как 11 сентября? Ты не представляешь, как мне хочется покинуть это место. Ты скоро поймешь, что это плохое место для работы» — приводит слова экс-главы аппарата Белого дома Джона Келли Болтон.

С точки зрения бывшего советника, Трамп повсюду видит заговор и часто меняет свое мнение о людях «задним числом». Болтон подчеркивает, что президент США удивительно несведущ во многих вопросах, в особенности о том, как управлять Белым домом.

В пример экс-советник приводит ряд фактов: Трамп якобы не знал, что Великобритания обладает ядерным оружием, называл Финляндию регионом России, а также считал, что будет «классно вторгнуться в Венесуэлу».

Впрочем, официального подтверждения описываемых Болтоном событий пока нет, да и вряд ли когда-нибудь появится. Несмотря на ряд сенсационных заявлений, большинство СМИ описывают мемуары бывшего советника Трампа как скучные и слишком затянутые.

Книга в 500 страниц раздута собственной важностью, хотя, в основном, повествует о том, как Болтон был не в состоянии сделать очень многие вещи, резюмирует The New York Times, в мемуарах он переключается между двумя состояниями — чрезвычайно утомительным и немного расстроенным.