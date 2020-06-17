Ставка на Меркель: Лондон рассчитывает на Германию в соглашении с ЕС

Brexit снова стал центральной в Евросоюзе темой. Хотя Великобритания покинула содружество, сейчас стороны ведут переговоры о будущем сосуществовании друг с другом — процесс протекает не легче, чем переговоры о выходе Лондона из ЕС.

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Лондон и Брюссель уже успели обменяться едкими замечаниями и взаимными обвинениями в адрес друг друга. В понедельник состоялись переговоры между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Сторонам удалось договориться лишь о необходимости придать новый импульс диалогу, зашедшему в тупик из-за слишком глубоких противоречий в позициях.

Однако сейчас Великобритания надеется, что в переговорах с ЕС о правилах и условиях их совместного будущего ей поможет Германия. Переходный период заканчивается 31 декабря 2020 года, и Лондон в очередной раз подтвердил свои намерения не продлевать этот срок, хотя времени для завершения переговоров и так было мало (Великобритания покинула содружество на десять месяцев позже, чем было запланировано изначально, в связи с чем срок действия переходного периода значительно сократился).

Кроме того, в процесс вмешалась пандемия, приостановившая на месяц процесс и вынудившая стороны общаться по видеосвязи. Однако главным фактором, тормозящим диалог, остаются серьезные противоречия между сторонами по самым важным вопросам — рыболовство, соблюдение единых правил и стандартов для сохранения единого рынка, компетенция Европейского суда и сотрудничество в области уголовного права.

Евросоюз настаивает, что все эти вопросы уже были обсуждены в политической декларации, под которой Лондон подписался. Теперь же Великобритания отказывается от договоренностей.

Лондон, однако, рассчитывает, что ему удастся уговорить Брюссель пойти на компромиссы, и в этом деле он рассчитывает на канцлера Германии Ангелу Меркель. С 1 июля Берлин начинает свое шестимесячное председательство в Совете ЕС, и в Великобритании считают, что этот факт играет британцам на руку.

Несмотря на то что со стороны Брюсселя диалог ведет глава делегации ЕС по переговорам с Лондоном Мишель Барнье, с которым Соединенное Королевство уже успело обменяться колкостями, и содружество не намерено менять переговорный мандат, председательство в Совете ЕС играет важную роль в поддержании единства 27 стран и поиске потенциальных компромиссов, которые могут быть приемлемыми для них.

Посол Германии в ЕС Майкл Клаусс заявил недавно, что что Brexit «поглотит всю или большую часть политического внимания» председательства Германии в сентябре и октябре. Именно к тому времени Евросоюз рассчитывает заключить соглашение с Великобританией.

В Лондоне надежды на немецкую протекцию основаны на репутации прагматика канцлера Германии, а также на убеждении, что Берлин намерен избежать сценария «жесткого» разрыва с Великобританией — без какого бы то ни было соглашения, что нанесет удар по экспорту Евросоюза.

«Ангела Меркель исторически показала себя прагматиком и меньшим доктринером, чем, например, [президент Франции Эммануэль] Макрон, — цитирует Politico слова депутата-консерватора Великобритании Дэвида Джонса, бывшего младшего министр по Brexit.

— Она признает реальность ухода Великобритании и понимает обоюдную важность англо-германской торговли. Я ожидаю, что председательство Германии отразит прагматизм Меркель — к счастью, это произойдет на заключительных этапах будущих переговоров об отношениях».

Один из британских чиновников заявил Politico, что «фактор Меркель» в переговорном процессе, несомненно, позитивно воспринимается в правительстве. Он сообщил, что Лондон доволен тем фактом, что председательствовать в ЕС во время переговоров о соглашении будет «кто-то с опытом и авторитетом Меркель».

Эта мысль в определенной степени отражена и в Берлине.

«Если премьер-министр Борис Джонсон, будет доверять главе иностранного правительства, то это будет Меркель. Она всегда уважала голос британского народа, даже если она не была с ним согласна», — заявлял ранее Юрген Хардт, внешнеполитический эксперт фракции ХДС Ангелы Меркель.

Однако одного только желания Германии заключить с Лондоном сделку до конца года мало. Дело в том, что одним из главных противоречий сторон стало положение о так называемом «равном игровом поле», обеспечивающим честную конкуренцию на рынке.

Брюссель готов предоставить Великобритании доступ на европейский рынок емкостью в 450 млн человек. Однако Лондон должен согласиться соблюдать правила ЕС и придерживаться тех же стандартов, причем не только технических, но и в сфере занятости и экологии. Правительство Великобритании, однако, не готово соглашаться на такие условия.

Между тем, немецкий автомобильный сектор, один из основных экспортеров Германии, и некоторые другие компании, ориентированные на экспорт, утверждают, что, хотя отсутствие сделки с Лондоном и нанесет им ущерб, распад единого рынка путем заключения слишком щедрой сделки гораздо более для них опасен.

«Приоритет, о котором говорят нам предприятия — это единый европейский рынок. Все, что подрывает внутренний рынок, который уже находится под достаточным давлением кризиса из-за коронавируса, или все, что может привлекать подражателей, должно быть отвергнуто», — заявил Фолькер Трейер, начальник отдела внешней торговли Немецкой торговой палаты.

Он также сообщил, что правительство Германии недавно обратилось к нему и другим ассоциациям, чтобы получить гарантии, что отрасль все еще поддерживает эту позицию касательно Brexit.

«Я сказал им: никаких хитрых сделок. Никаких мелких отраслевых соглашений, как со Швейцарией», — подчеркнул он.

Другими словами, как бы Меркель ни была прагматична, и как бы она ни опасалась отсутствия соглашения с Великобританией, канцлер вряд ли пойдет на компромиссы, противоречащие интересам Германии и всего содружества.

«То, на что Джонсон, безусловно, может рассчитывать от Ангелы Меркель, — это то, что она сделает все возможное, чтобы поддержать его в проведении его политики, если только это не будет противоречить фундаментальным интересам ЕС», — заявлял Юрген Хардт.

Между тем, времени на переговоры по-прежнему остается критически мало. И, несмотря на оптимизм Джонсона, который рассчитывает заключить сделку уже к июлю, в Германии бытует скептицизм относительно того, что соглашение может быть достигнуто даже к осени.

Однако в Берлине широко распространено предположение, что по мере приближения крайнего срока, предварительно назначенного на октябрь, канцлер Германии будет все чаще звонить Джонсону, чтобы продвинуться в переговорном процессе.

«У нее есть чутье. Но она не может пощадить британцев из-за того, что некоторые воздушные замки и неразрешимые противоречия, которые были обещаны как часть Brexit, развалятся», — заявляет Хардт.

«С ее невозмутимым и неэмоциональным характером Меркель, безусловно, имеет наилучшие шансы достичь работоспособного компромисса», — уверен Фолькер Трейер.