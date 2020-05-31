Саммит G7: Трамп собирается пригласить Путина

Саммит G7 перенесен на сентябрь, туда будут приглашены лидеры четырех стран, в том числе – президент России Владимир Путин, приводит РИА «Новости» сообщение пула Белого дома.

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При этом, сам формат G7 президент США Дональд Трамп назвал «устаревшим» и не решающим тех вопросов, которые актуальны в современном мире.

«Президент сообщил некоторые новости о G7, которые разрешил использовать нам под запись. Он откладывает его до сентября и планирует пригласить Россию, Южную Корею, Австралию и Индию», — говорится в комментарии.

По словам Алиссы Фары, курирующей в администрации президента США стратегические коммуникации, на саммите G7 будут обсуждены проблемы, связанные с Китаем.

Накануне сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение Дональда Трампа принять участие в саммите G7, которым президент США стремится символизировать возвращение к нормальной жизни после пандемии коронавируса.

По словам высокопоставленного американского чиновника, лидеры двух стран не сошлись в ряде принципиальных международных вопросов, в том числе — в отношении экспортного газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря «Северный поток — 2».

Чиновники, осведомленные о трансатлантических дискуссиях, сказали, что Трамп был в ярости из-за нежелания Меркель присутствовать на саммите, он позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону и выражал негодование, пишет американское издание Politico.

В середине мая стало известно, что Трамп собирается провести встречу лидеров «семерки» в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса.

«Когда наша страна «возвращается к величию», я рассматриваю возможность переназначить встречу G7 на ту же или другую дату в Вашингтоне, в легендарном Кэмп-Дэвиде. Другие участники также начинают возвращение», — написал Трамп в Twitter.

Очный саммит «большой семерки» администрация США отменила в конце марта на фоне роста случаев заболевания COVID-19 по всему миру, в итоге несколько встреч прошли в формате видеоконференции.

Однако постепенная стабилизация ситуации заставила Трампа изменить свое мнение, подтвердила пресс-секретарь президента США Кейли Макинэни.

«Президент действительно хочет провести саммит «семерки» в Вашингтоне, как только мы откроем страну, когда мир начнет открываться. Мы хотели бы провести в июне, но никаких объявлений о конкретной дате нет», — пояснила представитель Трампа.

Москва перестала участвовать во встречах G7 в 2014 году. Основной причиной для бойкота российской стороны стало присоединение Крыма, который вошел в состав Российской Федерации в марте того же года путем референдума, проведенного в соответствии со всеми международными нормами.

Идею Трампа о возвращении к «большой восьмерке» поддержал только Макрон. Но даже в Вашингтоне не все были согласны с инициативой главы Белого дома.

По данным The Wasington Post, против приглашения России активно выступал вице-президент США Майк Пенс, хотя и не высказывался об этом публично.

Больше всего действиями Трампа по традиции были недовольны представители Демократической партии. С подачи ее членов в комитете палаты представителей по иностранным делам в октябре прошлого года была принята резолюция против участия России в заседаниях «большой семерки».

Согласно документу, Москва может вернуться в G7, только если начнет «уважать территориальную целостность» соседних государств и будет следовать демократическим принципам. По мнению сенатора Константина Косачева, эта резолюция стала атакой демократов на Трампа.

Ранее бывший на тот момент премьер-министром РФ Дмитрий Медведев подчеркивал, что саммит «большой двадцатки» куда более эффективен для решения мировых проблем.

Глава правительства отмечал, что недавно значительная часть мировых вопросов решалась на «восьмерке» (G8), в которой принимала участие и Россия.

«Потом нас оттуда выставили, сказав, что «вы нам не подходите», а сейчас активно начинают из разных стран снова манить, говорить «мы готовы вас снова позвать, принять» и так далее. Но ведь дело даже не в том, как с нами там поступили, а в том, что сегодня рассматривать мировые проблемы в формате «восьмерки» невозможно», — указывал политик.

По его словам, в настоящее время в таких ограниченных форматах сложно принимать решения, которые имеют значение для всего человечества. В то же время, по словам чиновника, если России предложат присоединиться к этому формату, можно будет рассмотреть этот вопрос. Однако бывший глава кабмина говорил, что ему «странно слышать», когда иностранные партнеры говорят об этом при условии, что Россия «исправится».