Песков не стал отвечать на слухи о тайном приезде сына Хаменеи в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга не стал комментировать слухи, будто новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи прибыл на лечение в Москву.

«Мы никак подобные сообщения не комментируем», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

О том, что сын Хаменеи прибыл в РФ на лечение сообщила кувейтская газета Al-Jarida. Официально эта информация не подтверждалась ни стороной Ирана, ни российской стороной.

12 марта газета The Sun написала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара. По данным журналистов, верховный лидер Ирана лишился одной или обеих ног, у него также повреждены печень или желудок. Издание сообщило, что сын Хаменеи находится в коме.

До этого президент США усомнился, что Моджтаба Хаменеи все еще жив. В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Хаменеи исполняет свои обязанности и с ним все в порядке.

56-летний Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи, ликвидированного во время ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране. 8 марта Ассамблея экспертов единогласно выбрала его новым верховным лидером Ирана на пожизненный срок.

Ранее сообщалось, что Али Хаменеи считал своего сына неподходящим для роли верховного лидера.