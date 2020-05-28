Вспомнили старое: Германия обвинила Россию в хакерской атаке 2015 года

Немецкое внешнеполитическое ведомство пригласило посла России Сергея Нечаева на беседу, связанную с приписываемой российской стороне хакерской атакой на Бундестаг в 2015 году.

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«Статс-секретарь МИД Мигель Бергер сегодня пригласил посла Российской Федерации Сергея Нечаева на разговор в ведомство. От имени федерального правительства он самым жестким образом осудил хакерское нападение на Бундестаг Германии», — говорится в сообщении пресс-службы МИД Германии.

Накануне российское посольство отметило в заявлении, что Москва не причастна к кибератаке на сети Бундестага пятью годами ранее.

По мнению диппредставительства, продвижение этой темы власти ФРГ используют для отвлечения внимания от проблем, связанных с пандемией коронавируса, которая также затронула и Германию.

«На фоне пандемии коронавируса и связанных с ней внутриполитических и экономических трудностях кому-то показалось очень кстати раскрыть «доказательства» российской угрозы», — отметили дипломаты в заявлении, которое было предоставлено агентству DPA.

В посольстве также обратили внимание, что, «к сожалению, вместо политического диалога, использования дипломатических каналов, сотрудничества спецслужб и правовой помощи силовых ведомств приоритет отдается СМИ и мегафонной дипломатии».

В диппредставительстве напомнили, что российская сторона выражала свою готовность к обсуждению всех вопросов с участием профильных ведомств, но интерес с германской стороны на тот момент пропал.

Кибератака на сети Бундестага началась 30 апреля 2015 года. Тогда многие немецкие депутаты получили одинаковые электронные письма, присланные якобы от ООН. В них была ссылка, переход по которой запускал автоматическое проникновение вредоносной программы. Для предотвращения распространения немецкие органы временно отключили всю IТ-систему Бундестага. Как отмечает ТАСС, в результате атаки было похищено не менее 16 Гб данных, в том числе и электронные письма немецких парламентариев. При этом силовые ведомства ФРГ не предоставляли никаких доказательств о связях Москвы с киберпреступниками.

Как передает издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину, статс-секретарь министерства иностранных дел Германии Мигель Бергер сообщил, что немецкая прокуратура выдала ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина.

Немецкие власти уверены, что Бадин в момент атаки на парламент был сотрудником российской военной разведки и участвовал в нападении в качестве члена хакерской группы Fancy Bear. При этом канцлер Германии Ангела Меркель в середине мая отметила, что есть «веские доказательства» российской причастности к «возмутительной» кибератаке.

«Я отношусь к этим вещам очень серьезно, — сказала она, отметив, что эта кибератака была частью «стратегии гибридной войны», к которой также относятся искажение фактов и дезориентация. — Это не просто совпадение, это стратегия».

При этом она заявила, что Германия «всегда оставляет за собой право принимать меры, в том числе против России». Таким образом она ответила на вопрос парламентариев о возможных реакциях на эту атаку. Однако в то же время она подчеркнула, что ей хотелось бы сохранить хорошие отношения с Россией, но действия Москвы якобы мешают «доверительному сотрудничеству» между странами.

Стоит отметить, что ранее Бергер называл Бадина в качестве кандидата на включение в санкционный список Европейского Союза. Spiegel также сообщал, что в ходе кибератаки злоумышленникам удалось получить доступ к компьютеру Ангелы Меркель.

Как отмечала ранее газета Suddeutsche Zeitung, Дмитрий Бадин родился в 1990 году в Курске, ему 29 лет. Хакерскую группу, в которую, по мнению немецких правоохранительных органов, входит россиянин, западные страны связывают с российским ГРУ (сейчас — Главное управление Генерального штаба).