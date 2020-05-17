Чемодан с ядом: у полиции Чехии нет доказательств против России

У чешских правоохранителей нет доказательств того, что российский дипломат привез в республику яд рицин, заявил вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек.

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«Вы можете выслать дипломата в том случае, если имеете конкретные доказательства того, что здесь что-то совершается. Судя по тому, как все это происходит, полиция или службы, вероятно, не имеют доказательств», — отметил глава ведомства.

В конце апреля чешские СМИ выпустили материалы о том, что в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. При себе он якобы имел яд для того, чтобы «отравить местных политиков», которые имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова, заявили журналисты.

После этих публикаций, обратил внимание Гамачек, в адрес одного из представителей России в республике посыпались угрозы. Российское посольство в Чехии призвало Прагу предоставить охрану российскому дипломату. По словам вице-премьера, в настоящее время проходят переговоры по предоставлению сотруднику дипломатической миссии охраны.

Глава МВД Чехии также считает, что тот, кто допустил утечку информации о некоем дипломате из России в СМИ, должен быть наказан. «Надеюсь, что полиция установит, кто это был, и этот человек будет примерно наказан», — сказал он в эфире Чешского телевидения. По словам силовика, эти публикации осложнили работу ряда ведомств.

После выхода материалов в чешских СМИ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что эта информация похожа на «утку». «Мы не в курсе вообще этого расследования, мы не знаем, кто это расследовал, что расследовали. Похоже на очередную утку», — сказал представитель Кремля, комментируя сообщения журналистов из Чехии, отметив, что на тот момент никаких запросов российской стороне не поступало.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь отметил, что опубликованная информация бездоказательна. «Сейчас вот нас обвиняют, что мы кого-то там пытаемся в Чешской республике отравить. Неким веществом, которое в чемодане кто-то привез и об этом известно органам соответствующим Чешской республики. Но почему-то этот чемодан никто никому не предъявляет», — сказал глава российского ведомства в конце апреля.

Впоследствии глава МИД Чехии Томаш Петршичек признал, что в отношениях между республикой и Россией существуют немалые проблемы. Он также выразил надежду на консультации сторон на уровне глав дипведомств.

«Необходимо выбрать, прежде всего, темы и рамки консультаций с РФ, которые мы предложили на основе статьи 5 Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между нашими странами от 1993 года. Не хочу посредством СМИ ничего заранее передавать российской стороне», — сказал он. При этом министр добавил, что пока осуществляется контакт между посольствами и министерствами России и Чехии.

Несколько дней назад, 14 мая, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российское посольство в Праге пока не получило ответа от чешского внешнеполитического ведомства, который бы прояснил, готовы ли власти республики к нормализации дипломатических отношений между странами.

Захарова обратила внимание, что «высказываний чешского министра было много, к сожалению, они не всегда отражали намерение формировать конструктивную атмосферу отношений». «Важно выяснить реальную готовность чешской стороны к выправлению созданной по ее инициативе нездоровой ситуации в двусторонних делах. Наше посольство в Праге на днях направило ноту по этому вопросу в чешское внешнеполитическое ведомство. Посол России имеет указание провести консультации с руководством министерства иностранных дел Чехии», — сообщила она, добавив, что ответа на тот момент не было.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в дальнейшем будут определены следующие шаги по взаимодействию.