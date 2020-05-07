«Мы объединим Украину»: регионы сплотились против Зеленского

Несмотря на решение украинского правительства продлить карантин до 22 мая, в отдельных регионах страны к этому решению прислушиваться не стали. Так, в Черкассах местные власти с 1 мая ослабили карантинные ограничения, позволив открыться магазинам непродовольственных товаров, мастерским, салонам красоты и летним верандам ресторанов.

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Кроме того, жителям города разрешили ходить в парки, скверы, на рынки и ярмарки. Власти города объяснили свое решение желанием поддержать малый и средний бизнес, который оказался на грани выживания.

Своеволие Черкасс вызвало у Киева нескрываемое раздражение. С критикой местных властей выступил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, национальная полиция открыла уголовное делопроизводство.

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих видеообращений даже передал мэру Черкасс Анатолию Бондаренко «привет» от Службы безопасности Украины и министерства внутренних дел.

Однако Бондаренко такие намеки передумать не заставили. «Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните! Черкассы — свободный казацкий город, и, если нужно объединить Украину, мы объединим Украину. И помните, никто в жизни не одолел Черкассы», — заявил он в ответ.

Бондаренко отдельно указал на скандалы, связанные с введением карантинного режима на Украине. В апреле в СМИ появилась информация, что бизнес-предприятия, подконтрольные депутатам Верховной рады, в том числе от партии «Слуга народа», продолжают работу, несмотря на введенные ограничения. «К сожалению, избирательное применение закона исключительно действует только на простых граждан», — возмутился Бондаренко.

В то же время, мэр Черкасс отдельно указывает, что он не отменяет карантин, а лишь ослабляет, причем руководствуясь здравым смыслом: «Я не могу жителям города объяснить, почему десятки, сотни людей, а то и тысячи находятся в большом супермаркете, но они не могут зайти в маленький строительный магазин и купить краску».

Мэра Черкасс открыто поддержали его коллеги из Львова и Ивано-Франковска Андрей Садовый и Руслан Марцинкив, призвав прекратить преследование Бондаренко. Главы еще нескольких городов молчаливо присоединились к бунту, начав ослаблять ограничения.

Так, мэр Харькова Геннадий Кернес заявил изданию «Страна», что с 12 мая в городе будет запущен метрополитен. При этом на Банковой рассчитывали, что это произойдет только в конце июня — начале июля. Об отдельных ослаблениях карантина сообщили также власти Киева, Житомира, Днепра (бывший Днепропетровск), закарпатского Мукачево.

Вероятно, на действия мэра Черкасс и его коллег влияет не только желание облегчить участь бизнеса, но и приближающиеся местные выборы, которые должны состояться в октябре этого года.

Как и выборы в Верховную раду, это голосование имеет для Зеленского и его партии «Слуга народа» стратегическое значение. Когда президент говорил о тотальной смене власти в стране, он имел в виду в том числе и региональную власть.

На этом фоне на Украине стали активно появляться слухи о возможном изменении избирательного законодательства.

В частности, речь шла об обязательном для политических сил участии в выборах на территории 2/3 страны. Кроме того, предлагалось ввести 5%-й ценз для прохождения в муниципалитеты. Причем такую долю голосов необходимо набрать по всей стране.

Такие меры де-факто сделали бы невозможным существование мелких региональных партий, ограничив политическое поле Украины теми партиями, что заседают в Верховной раде. Однако идею поддержал глава «Слуги народа» Александр Корниенко:

«Все, что касается обсуждаемых предложений о 2/3 охвата страны для партии и 5%-м барьере на национальном уровне, — это попытка навести порядок и структурировать местный политический ландшафт. Более того, в статье 3 закона о партиях четко написано, что в Украине создаются только общенациональные партии, а региональные — запрещены. Но у нас как грибы после дождя растут партии мэров. В рамках одного города или региона.

Когда мы говорим о такой тенденции в центральных областях страны, это еще полбеды. Но когда речь идет о приграничных районах — все мы понимаем, какие области имеются в виду, — то это уже может быть совсем другая история... То есть я сейчас говорю о прививке от местного сепаратизма».

В случае введения таких норм у мэров крупных городов останется всего два варианта избраться: объединиться в общенациональную «партию мэров» или идти на выборы от крупных партийных образований, таких как «Батькивщина», «Оппозиционная платформа — За жизнь» или «Европейская солидарность».

Первый вариант обсуждался еще на этапе подготовки к выборам в Верховную раду. Тогда допускался союз мэров Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова. При этом, по словам последнего, свои планы в этом вопросе он до сих пор не менял.

Однако такая схема вряд ли подошла бы для всей страны. Объединение Кернеса и Труханова возможно, поскольку оба мэра опираются на один и тот же электорат. Однако у их избирателей едва ли есть что-то общее с избирателями мэра Львова Садового или мэра Киева Виталия Кличко.

Это привело бы к тому, что сильные политические фигуры из регионов массово стали бы присоединяться к крупным оппозиционным «Слуге народа» партиям.

А с учетом рейтинга президентской партии — сейчас ее поддерживают чуть меньше 20% украинцев — местные выборы могли бы обернуться для центральной власти катастрофой.

Видимо, понимая это, Зеленский выступил с критикой идеи об изменении избирательного законодательства: «Понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий. Таким образом, старые политики хотят, несмотря на политическую волю жителей области, «пролезть» в местные органы власти. Фактически — лишить небольшие партии и беспартийных граждан возможности изменять свой регион к лучшему... Никаких «двух третей», или «пяти процентов», или других «схем» не будет».

Однако от уголовного преследования отказавшихся подчиняться Киеву местных властей на Банковой пока не отказались. А, значит, местные выборы в стране не обойдутся без сюрпризов и скандалов.