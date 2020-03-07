Ситуация ухудшится: Москва ответила Зеленскому по Донбассу

Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из «нормандского» формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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Сенатор также выразил непонимание того, почему украинская сторона не выполняет предписания «нормандского формата», передает RT.

«Честно говоря, абсолютно непонятна причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата. В случае выхода ситуация станет непредсказуемой, может произойти что угодно. Республики пока еще верят в этот формат. После выхода же вопрос будет решаться более радикально», — сказал парламентарий.

Накануне Зеленский заявил, что на декабрьской встрече в «нормандском» формате в Париже он установил дедлайн всем участникам для приведения Донбасса к миру.

По его словам, у всех участников есть год для прекращения военного конфликта. Политик также указал, что хочет провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но, если результат будет «нулевой» — Зеленский откажется от всех саммитов.

«Я не буду те пять лет, которые мне дали украинцы, тратить на Минск», — сказал Зеленский в интервью The Guardian, уточнив, что имеет «два-три альтернативных плана» по решению проблемы в Донбассе.

Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предупредил, что саботировать соглашения по Донбассу Киеву не позволят другие участники саммита — Германия и Франция. Депутат также напомнил, что личные планы президента Украины не предусматривают общения с ДНР и ЛНР.

«Если киевская риторика и планы будут воинствующими, никакого прорыва не будет и Зеленскому через год придется либо опровергнуть свои слова, либо разорвать все отношения и полностью отказаться от Донбасса», — спрогнозировал член нижней палаты.

За день до этого Зеленский выразил надежду на проведение новой встречи «нормандской четверки» в апреле, а также обмена пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса в марте. Однако в самопровозглашенных республиках скептически относятся к официальным заявлениям украинской стороны.

Как говорила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, Киев мешает согласованию обмена — Украина не подтвердила ни одного человека из списка. Так что переговоры по этому вопросу продвигаются не слишком активно.

При этом в новый обмен пленными в марте не верят и на Украине — глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук называл обещания украинских властей «пиар-акцией».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что идею Зеленского о совместном патрулировании территории Донбасса необходимо обсудить, прежде всего, с главами самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. При этом, по его словам, Киев не стремится к диалогу с ополченцами.

«Киев, автор этой инициативы, по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса», — заявил Песков.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности указал, что проведение нового саммита в «нормандском формате» зависит от прогресса в выполнении «Минска-2» и других договоренностей по Донбассу.

«Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча [в «нормандском формате»] должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения «формулы Штайнмайера» в [украинское] законодательство и некоторых других вещей», — напомнил дипломат.

Стоит отметить, что в прошлом месяце Киев отверг обнародованное накануне на Мюнхенской конференции по безопасности заявление «Двенадцать шагов по укреплению безопасности на Украине и в Евроатлантическом регионе».

Как уточнила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, руководство Мюнхенской конференции также назвало это заявление не официальным документом, а частной инициативой, и удалило его со своего официального сайта. Она добавила, что украинская власть не согласна с содержанием этого документа.

В плане было прописано, что для прекращения войны на юго-востоке Украины нужно создать условия для конструктивного диалога Москвы и Киева, в том числе по «крымскому вопросу». Кроме того, по мнению западных политиков, необходимо в целом укреплять евроатлантическую безопасность.