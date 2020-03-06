«Подтасовка»: МИД заявил о давлении на суд по делу MH17

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила власти Нидерландов в давлении на суд, который будет рассматривать дело о крушении Boeing авиакомпании Malaysian Airlines.

«В последние дни перед слушаниями все это запущено для того, чтобы компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе и скрыть подтасовку фактов под заранее выбранную версию»,

— заявила Захарова на брифинге, пишет ТАСС. По ее словам, чем ближе судебный процесс — тем шире разворачивается «невиданная» информационная кампания, обвиняющая Россию и ее граждан в преступлении.

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Представитель МИД добавила, что голландское следствие по-прежнему игнорирует информацию, предоставленную Россией, но заявляет об «объективности» расследования. Она предположила также, что цель этой информкампании — предопределить вердикт суда.

«Все вышеперечисленное мы квалифицируем как грубую попытку давления на суд», — подытожила дипломат.

В середине февраля министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус отказал России в просьбе самостоятельно судить троих россиян, подозреваемых в причастности к крушению Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysian Airlines.

«Передача обвинения Москве не является приемлемым вариантом развития событий», — подчеркнул министр.

Напомним, в октябре РФ направила Нидерландам официальную просьбу передать дело о Boeing российскому правосудию. 3 февраля прокуратура королевства предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении самолета в Донбассе — российским гражданам Игорю Стрелкову (Гиркину), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинскому гражданину Леониду Харченко.

Вскоре после этого Игорь Стрелков, один из бывших командиров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и полковник ФСБ в отставке, отказался признавать обвинение в причастности к крушению лайнера.

«Не готов [давать показания нидерландской прокуратуре], даже если бы меня доставили туда насильно», — заявил Стрелков.

Boeing 777 авиакомпании Malaysian Airlines был сбит над Донецкой областью днем 17 июля 2014 года. Самолет следовал рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур. В пролетавший над воздушным пространством Украины лайнер попала ракета, разорвавшая его пополам. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту судна, большинство из них были нидерландскими гражданами, среди них было много детей.

Крушение Boeing вызвало огромный резонанс во всем мире. Практически незамедлительно украинские власти обвинили в атаке на самолет российских военных, хотя никаких доказательств присутствия Вооруженных сил РФ в Донбассе не было предоставлено.

Сообщалось, что ополченцы якобы намеревались сбить транспортный самолет украинских силовиков, но «ошиблись». В Донецке ответственность за катастрофу возложили на украинскую армию.

Было инициировано международное расследование причин катастрофы. Представители Совместной следственной группы (JIT) утверждают, что самолет сбила российская ракета, доставленная из-под Курска. По данным нидерландского следствия, самолет был сбит ракетой, которую якобы выпустили ополченцы. В докладе отмечалось, что выстрел был произведен с поля неподалеку от города Первомайска.

МИД РФ и ранее заявлял, что выводы прокуратуры Нидерландов подтверждают предвзятость и политическую подоплеку этого дела.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков при этом подчеркнул, что российские зенитные ракетные комплексы «Бук-М1-2» не пересекали российско-украинскую границу, равно как и орудия иных систем. Сделанная в 1980-х годах на заводе в подмосковном Долгопрудном ракета оказалась после распада Советского Союза в военной части, дислоцированной на Украине. Это подразделение ВСУ в 2014 году принимало участие в боях в Донбассе.

В середине февраля 2020 года появилась информация, что крушение самолета произошло в районе, где не было зенитно-ракетных комплексов «Бук». Об этом говорится в документе Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, который был опубликован на платформе для независимых журналистов Bonanza Media. Согласно документу, самолет выполнял полет вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы «Бук-М1». Отмечается, что письмо разведки было направлено голландской прокуратуре 21 сентября 2016 года.