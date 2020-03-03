«Речь о выживании человечества»: Трамп одобрил идею Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп одобрил предложение президента России Владимира Путина организовать встречу пяти постоянных членов Совета безопасности ООН: РФ, США, Франции, Великобритании и Китая. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Как пояснил министр, эта тема касается сферы «стратегической стабильности» и потому должна быть поднята в первоочередном порядке, передает РИА «Новости».

«Речь идет о выживании человечества. Впервые за многие годы эксперты начинают говорить и о вероятности ядерной войны. Это недопустимо. В ядерной войне не будет победителей», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Стоит отметить: некоторые в США считают, что в ядерной войне победители все же будут. Так, несколько дней назад профессор инженерии и вычислительной техники Мичиганского технологического университета Джошуа М. Пирс со своим коллегой Дэвидом Денкенбергером рассчитал, насколько безопасно для своих граждан и окружающей среды США могут использовать свое ядерное оружие против какой-либо из стран мира, например — против России.

«Сажа от горения городов после многочисленных ядерных взрывов вызовет значительное падение глобальной температуры, блокируя попадание солнечного света на поверхность Земли. Это может привести к уменьшению количества осадков, увеличению ультрафиолетового излучения в результате сильно поврежденной атмосферы и нарушению цепочек поставок и производства продуктов питания», — пояснил специалист.

По его словам, ядерная зима приведет к тому, что сельскохозяйственные потери повлекут массовый глобальный голод.

По оценкам экспертов, если 100 ядерных боезарядов попадут в самые густонаселенные города Китая, от первоначальных взрывов погибнут 30 миллионов человек. Это убило бы больше населения, чем даже серьезные пандемии, разрушило бы экономику Китая и почти наверняка дестабилизировало бы его политическую систему.

«Наши результаты показали, что ни один американец не погибнет при использовании Америкой 100 единиц ядерного оружия. США обладают большим количеством сельскохозяйственных земель по сравнению с потребностью населения, поэтому наша страна устойчива к потерям вследствие ядерных ударов по другим странам», — говорится в отчете.

Также указывается, что использование другими странами ядерного оружия -— КНДР, Израилем или Китаем — будет для них самих намного хуже. Впрочем, использование 7 тысяч зарядов американской стороной также грозит гибелью семи миллионам граждан США.

Бюджет Белого дома на 2021 год предусматривает выделение Пентагоном $28,9 млрд для совершенствования ядерного оружия и увеличение до $19,8 млрд финансирования Национальной администрации по ядерной безопасности. Отметим, что у США уже есть более 3 тыс. единиц ядерного оружия.

В прошлом месяце Путин выступил в Израиле с речью на международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».

По его словам, лидеры мировых держав не должны проглядеть «первые ростки» ненависти и антисемитизма и обязаны защитить мир.

«Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны — основательницы Организации объединенных наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации. Мы обсуждали с некоторыми коллегами, насколько я понимаю, в целом, увидели положительную реакцию», — заявил российский лидер.

Путин также заявил, что такой саммит можно провести в любой удобной для коллег точке земного шара.

«Россия готова к такому серьезному разговору. Мы намерены, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам пятерки», — подытожил Путин.

Китай вскоре заявил, что поддерживает предложение президента России. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметила важность Совбеза ООН в деле обеспечения глобальной безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон также поддержал предложение российского коллеги.

«Мой дорогой друг президент Путин, я согласен с вами в том, что пять стран — основательниц ООН несут особую ответственность, особую историческую ответственность, и сейчас нам вновь нужно собраться вместе», — заявил французский лидер, выступая в Израиле.