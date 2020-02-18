«Перекореживают историю»: посол России об отношениях с Польшей

Посол России объяснил охлаждение сношений с Польшей

Стремление Польши переписать историю привело к ухудшению российско-польских отношений, заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. По его словам, польские власти «перекореживают» историю под «конъюнктурные интересы». Он также отметил, что до 2014 года отношения были нормальными, но потом Польша стала предпринимать попытки ослабить позиции России.

Отношения между Россией и Польшей ухудшились за последние несколько лет из-за постоянных попыток Варшавы переписать историю. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Мы не можем и не станем безропотно смотреть, как наши оппоненты перекореживают историю под свои конъюнктурные политические интересы. Нам, в отличие от наших оппонентов, нет нужды искажать исторические факты», — выразил мнение дипломат.

По словам Андреева, отношения между Москвой и Варшавой были нормальными до 2014 года, но потом Польша стала пытаться переписать историю и подогнать ее под свои интересы. «Делается это с целью ослабить международные позиции современной России», — добавил посол.

Историческая концепция, которую Польша пытается продвинуть, такова: СССР уравнивается с Третьим Рейхом, а роль русских «умаляется».

«Во Второй мировой войне победил прежде всего Советский Союз, а также те — и только те, кто тогда был на нашей стороне», — напомнил российский посол.

Неделей ранее посольство РФ в Германии заявило, что с приближением 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «набирает обороты польский исторический ревизионизм». Попытки выставить Советский Союз одним из виновников войны в дипмиссии назвали «аморальными».

«Именно наша страна внесла решающий вклад в избавление Европы и всего мира от нацизма, заплатив за это неимоверно страшную цену — 27 млн жизней советских граждан», — говорится в заявлении посольства РФ. Кроме того, там напомнили о польских солдатах и офицерах, сражавшихся против нацистов в рядах РККА — в составе Войска Польского.

Историческая память о Второй мировой войне стала одним из камней преткновения в охладевших российско-польских отношениях. Варшава в 2019 году не пригласила представителей РФ на мероприятия по случаю годовщины начала войны — 1 сентября. В этот день в 1939 году Третий рейх напал на Польшу. 17 сентября был начат «Польский поход» Красной армии, занявшей ряд территорий современных Белоруссии и Украины, ранее находившихся под контролем Варшавы.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, любые мемориальные мероприятия, посвященные Второй мировой войне, без участия российской стороны «не могут считаться полноценными».

7 января вице-спикер сейма Польши Малгожата Кидава-Блоньска заявила, что в нижней палате польского парламента предлагают запретить толковать историю «с российской точки зрения». «Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно», — добавила она.

Конфликт между Россией и Польшей в вопросах трактовки истории разгорелся в конце прошлого года. Президент РФ Владимир Путин резко раскритиковал польского посла в Третьем рейхе в 1935-1939 годах Юзефа Липского, который обещал поставить памятник немецкому фюреру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.

«Сволочь! Свинья антисемитская! По-другому сказать нельзя», — возмутился Путин на заседании коллегии Министерства обороны РФ. Одним из поводов для возвращения российских властей к обсуждению роли польского государства в начале Второй мировой послужила резолюция Европарламента об исторической памяти, принятая еще в начале сентября.

В документе говорится, что Вторая мировая была «спровоцирована Рейхом и СССР», которые подписали пакт Молотова-Риббентропа «о ненападении». МИД РФ назвал резолюцию «набором ревизионистских утверждений».

В документе, тем не менее, Россия названа «величайшей жертвой коммунистического тоталитаризма». Однако вина за Вторую мировую войну возлагается и на советское руководство — наравне с Адольфом Гитлером.

4 февраля стало известно, что российская сторона еще не направляла Польше приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Вопрос, пригласила ли Москва польское руководство, возник не случайно. В этом году Варшава на пригласила Путина на памятные мероприятия в честь 75-летия освобождения концлагеря «Освенцим». По словам Пескова, Россию там представлял посол Сергей Андреев, но ему не предоставили слово. Позже в разговоре с журналистами Песков подчеркнул, что это Польша находится в неоплатном долгу перед Россией, а не наоборот.