«Перекореживают историю»: посол России об отношениях с Польшей

Отношения между Россией и Польшей ухудшились за последние несколько лет из-за постоянных попыток Варшавы переписать историю. Об этом заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Мы не можем и не станем безропотно смотреть, как наши оппоненты перекореживают историю под свои конъюнктурные политические интересы. Нам, в отличие от наших оппонентов, нет нужды искажать исторические факты», — выразил мнение дипломат.

По словам Андреева, отношения между Москвой и Варшавой были нормальными до 2014 года, но потом Польша стала пытаться переписать историю и подогнать ее под свои интересы. «Делается это с целью ослабить международные позиции современной России», — добавил посол.

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Историческая концепция, которую Польша пытается продвинуть, такова: СССР уравнивается с Третьим Рейхом, а роль русских «умаляется».

«Во Второй мировой войне победил прежде всего Советский Союз, а также те — и только те, кто тогда был на нашей стороне», — напомнил российский посол.

Неделей ранее посольство РФ в Германии заявило, что с приближением 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «набирает обороты польский исторический ревизионизм». Попытки выставить Советский Союз одним из виновников войны в дипмиссии назвали «аморальными».

«Именно наша страна внесла решающий вклад в избавление Европы и всего мира от нацизма, заплатив за это неимоверно страшную цену — 27 млн жизней советских граждан», — говорится в заявлении посольства РФ. Кроме того, там напомнили о польских солдатах и офицерах, сражавшихся против нацистов в рядах РККА — в составе Войска Польского.

Историческая память о Второй мировой войне стала одним из камней преткновения в охладевших российско-польских отношениях. Варшава в 2019 году не пригласила представителей РФ на мероприятия по случаю годовщины начала войны — 1 сентября. В этот день в 1939 году Третий рейх напал на Польшу. 17 сентября был начат «Польский поход» Красной армии, занявшей ряд территорий современных Белоруссии и Украины, ранее находившихся под контролем Варшавы.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, любые мемориальные мероприятия, посвященные Второй мировой войне, без участия российской стороны «не могут считаться полноценными».

7 января вице-спикер сейма Польши Малгожата Кидава-Блоньска заявила, что в нижней палате польского парламента предлагают запретить толковать историю «с российской точки зрения». «Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно», — добавила она.

Конфликт между Россией и Польшей в вопросах трактовки истории разгорелся в конце прошлого года. Президент РФ Владимир Путин резко раскритиковал польского посла в Третьем рейхе в 1935-1939 годах Юзефа Липского, который обещал поставить памятник немецкому фюреру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.

«Сволочь! Свинья антисемитская! По-другому сказать нельзя», — возмутился Путин на заседании коллегии Министерства обороны РФ. Одним из поводов для возвращения российских властей к обсуждению роли польского государства в начале Второй мировой послужила резолюция Европарламента об исторической памяти, принятая еще в начале сентября.

В документе говорится, что Вторая мировая была «спровоцирована Рейхом и СССР», которые подписали пакт Молотова-Риббентропа «о ненападении». МИД РФ назвал резолюцию «набором ревизионистских утверждений».

В документе, тем не менее, Россия названа «величайшей жертвой коммунистического тоталитаризма». Однако вина за Вторую мировую войну возлагается и на советское руководство — наравне с Адольфом Гитлером.

4 февраля стало известно, что российская сторона еще не направляла Польше приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Вопрос, пригласила ли Москва польское руководство, возник не случайно. В этом году Варшава на пригласила Путина на памятные мероприятия в честь 75-летия освобождения концлагеря «Освенцим». По словам Пескова, Россию там представлял посол Сергей Андреев, но ему не предоставили слово. Позже в разговоре с журналистами Песков подчеркнул, что это Польша находится в неоплатном долгу перед Россией, а не наоборот.