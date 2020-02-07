На встречу с Лукашенко: как российская делегация добиралась до Сочи

Самолет с членами российского правительства и администрации президента благополучно приземлился в Сочи, где проходит встреча главы РФ Владимира Путина с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает информационное агентство «Интерфакс».

7 февраля 2020 года главы Белоруссии и России планировали обсудить в Сочи «актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства»,

отмечает российский МИД. СМИ сообщают, что президенты собирались коснуться также вопроса поставок российской нефти Минску. Лукашенко, подчеркивая значимость встречи, назвал ее «моментом истины». После того, как стало известно о проблемах, с которыми столкнулась делегация РФ, политики приняли решение не дожидаться и начать переговоры тет-а-тет.

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«То, что мы не успели прилететь к началу, конечно, не очень хорошо, но на рабочий процесс глав государств это никак не повлияло», — сообщил репортерам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Путин, в свою очередь отметил, что он и Лукашенко получили возможность обсудить темы, не входящие в рамки вынесенного на повестку дня.

«У нас вопросов много, мы с Александром Григорьевичем почти час или полтора [беседовали в формате один на один], затронули много вопросов, которые представляют взаимный интерес», — цитирует ТАСС слова главы РФ.

Самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96, на котором находились российские политики и журналисты кремлевского пула, был ранее вынужден приземлиться в Минеральных Водах после часового кружения над Сочи.

Причиной смены места посадки стали шквалистый попутный ветер, сильный дождь и «крайне низкая видимость».

При этом самолет вылетел из Внуково с задержкой в два часа из-за снежного бурана с сильным боковым ветром. После посадки в Минеральных Водах делегация рассматривала возможность возвращения в Москву после дополнительной заправки, однако в итоге все же отправилась до Сочи.

На борту задержавшегося самолета находились Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак, замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич. На вопрос о том, могут ли переговоры пройти без Новака, Песков ответил: «Есть один человек, без которого нельзя обойтись на переговорах, и вы его знаете».

На данный момент в отношениях между Минском и Москвой остро стоит вопрос поставок российской нефти в Белоруссию. 31 декабря 2019 года истек срок действия российско-белорусского контракта о поставках нефти по льготным ценам. Новых договоренностей достичь не удалось, так как РФ, по словам Лукашенко, стремилась продавать нефть по цене выше мировой. После этого поставки сырья на белорусские нефтеперерабатывающие заводы на сутки прекратились.

В Минске заявили о стремлении диверсифицировать импорт нефти в страну, снизив долю российского сырья в общем объеме поставок. В числе возможных продавцов были названы Украина, Польша, Азербайджан, страны Балтии и Казахстан. Сообщалось также о том, что Белоруссия уже начала закупать норвежское сырье.

Позднее, на февральской встрече американского госсекретаря Майка Помпео с Лукашенко, глава внешнеполитического ведомства США заявил, что его страна готова на 100% обеспечить Белоруссию нефтью.