«Шестая мировая война»: Трамп не оценил откровения Болтона

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона. Причиной для недовольства главы Белого дома послужила утечка фрагментов мемуаров его бывшего соратника, в которых идет речь о давлении американского лидера на Украину.

Болтон допускал много ошибок во время своей работы, написал Трампа в Twitter. «Если бы я его слушал, мы уже были бы в шестой мировой войне», — добавил президент США.

Кандидатура Болтона не смогла получить одобрение на должность посла в ООН много лет назад, продолжил Трамп, он «умолял» назначить его на пост, который не требовал подтверждения в сенате конгресса США.

Реклама

«Я дал ему [эту работу], несмотря на то, что многие говорили: «Не делайте этого, сэр», и вот он занимает этот пост и ошибочно говорит о «Ливийской модели» [по вопросу северокорейского урегулирования] по ТВ», — отметил Трамп.

Как только Болтон ушел в отставку, «сразу же написал противную и неправдивую книгу», подчеркнул президент США.

«Комната, где это произошло»

Болтон покинул Белый дом в сентябре прошлого года, а уже в ноябре СМИ узнали о его планах написать книгу. Мемуары экс-советника Трампа получили название The Room Where It Happened: A White House Memoir («Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме») и должны выйти в свет в марте 2020 года.

В середине января в американской прессе появились фрагменты будущей книги Болтона. Как писала The New York Times, в своих мемуарах бывший советник президента уделил особое внимание вопросу взаимодействия Трампа с Украиной.

Так, Болтон утверждает, что американский лидер якобы говорил ему о блокировке военной помощи в размере $400 млн для Киева. Таким образом Трамп, по его утверждению, пытался добиться начала расследования в отношении украинской энергетической компании Burisma и члена правления фирмы Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, возможного кандидата на пост главы США от Демократической партии.

В черновом варианте мемуаров отмечается, что Болтон вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны США Марком Эспером десять раз просили президента отказаться от заморозки помощи для Киева, но Трамп был против. Кроме того, американский лидер был якобы недоволен Киевом из-за того, что некоторые украинцы в 2016 году поддерживали демократа Хиллари Клинтон — конкурента Трампа на прошлых президентских выборах.

При этом, по версии Болтона, президент США был обеспокоен деятельностью американского посла на Украине Мари Йованович, которая критиковала американского лидера. Это послужило еще одним фактором для заморозки финансовой помощи.

Импичмент Трампа

Предполагаемое давление президента США на Украину, а именно «заморозка» военной помощи, стало формальным поводом для запуска процедуры импичмента в отношении Трампа в палате представителей американского конгресса.

Сам процесс запустили конгрессмены от Демократической партии еще в сентябре, а под конец года палата представителей предъявила Трампу обвинение по двум пунктам — злоупотребление властью и препятствование правосудию. В настоящее время слушания по импичменту проходят в сенате, именно там будет принято окончательное решение по «преступлениям президента».

К слову, демократы не раз выступали за вызов Болтона в конгресс для дачи показаний в рамках разбирательства в отношении президента. Экс-советник Трампа даже давал свое согласие на допрос, но повестка ему так и не была направлена.

Болтон ничего не знает о сути расследования, отмечал Трамп, так как украинские власти уже подтвердили отсутствие какого-либо давления со стороны США.

«Импичмент — это большой обман. Не было сделано ничего неправильного <...> Эти две статьи обвинения даже несерьезны», — считает президент США.

Говоря о книге своего экс-советника, Трамп подчеркивал, что выделение военной помощи Украине никак не связано с расследованием в отношении Байдена.

«В действительности он никогда не жаловался на это до отставки. Если Болтон сказал об этом, то только для того, чтобы продать свою книгу», — резюмировал президент США.

«Государственная тайна»

При этом в Совете национальной безопасности (СНБ) США уверены, что книга Болтона содержит секретную информацию и не может быть опубликована в нынешнем виде. Соответствующее уведомление ведомство направило адвокату экс-советника Трампа Чарльзу Куперу.

«Результаты предварительного изучения манускрипта создают впечатление, что он содержит значительный объем засекреченной информации. Представляется, что часть этой засекреченной информации имеет гриф «совершенно секретно», — говорится в послании.

Для публикации своей книги Болтону необходимо удалить из рукописи данные, не подлежащие разглашению, указали в СНБ, он должен это сделать в соответствии с соглашением о неразглашении государственной тайны.

Как указывала старший директор ведомства Эллен Найт, СНБ продолжает анализировать книгу Болтона, чтобы не допустить публикации секретных сведений.

В свою очередь, адвокат Болтона заявил, что не согласен с этими заявлениями.

«Мы не считаем, что какая-либо информация [в книге] может быть сочтена секретной», — подчеркнул Чарльз Купер.