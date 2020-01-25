«Избитая тема»: Япония увидела в российских дипломатах шпионов

Российские дипломаты выразили сожаление в связи с тем, что Япония присоединилась к «антироссийским спекуляциям на тему шпиономании».

Реклама

«Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании. Общение через СМИ, то есть пресловутая «мегафонная дипломатия», уже не раз доказывало свою безрезультатность и пагубность», — отметили представители российского посольства в Японии в посте, размещенном на странице дипмиссии в Facebook.

В диппредставительстве подчеркнули, что это «противоречит согласованной Москвой и Токио линии на создание позитивной атмосферы для налаживания двустороннего сотрудничества и решения непростых вопросов, стоящих на совместной повестке дня».

Такая реакция со стороны российских представителей последовала после того, как в японских СМИ начали появляться сообщения о том, что служащий торгового представительства РФ якобы ранее получал секретные коммерческие данные, которые были украдены.

Ранее японская полиция задержала местного жителя. 48-летний Араки Ютаку подозревается в незаконном похищении секретных данных крупной телекоммуникационной компании Softbank, в которой он ранее работал. По версии следствия, в феврале прошлого года он передал секретную информацию с сервера компании сотрудникам российского торгпредства. Об этом сообщает агентство Кyodo, которое отмечает, что задержанный в целом признает свою вину.

Он рассказал на допросе, что «передал информацию и получил за нее наличные деньги».

В свою очередь, газета «Иомиури» уточняет, что Ютака смог получить доступ к серверу с данными, так как занимал высокий пост в компании.

Агентство Кyodo также сообщило, что после задержания подозреваемого японские правоохранители направили в российское посольство официальный запрос. В документе полиция требует явиться для дачи показаний двух сотрудников российского торгового представительства.

Общенациональная газета Sankei сообщает, что один из вызванных на допрос россиян в настоящее время работает в представительстве и имеет «дипломатические привилегии», а второй — бывший сотрудник, который вернулся в Россию в 2017 году.

Пока полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего, японский гигант сферы коммуникаций Softbank официально принес извинения своим клиентам, акционерам и партнерам за утечку данных и доставленное беспокойство. Представители компании отметили, что похищенные документы имели низкий статус секретности. По их словам, в бумагах не разглашались контактные данные клиентов или закрытая информацию о деловых сделках корпорации.

Ранее прокуратура Болгарии заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже. Республиканские правоохранители сообщили, что провели досудебное расследование и выяснили, что россияне в течение нескольких лет собирали секретную информацию и якобы передавали ее в Москву.

По версии следствия, один из подозреваемых, имеющий дипломатический статус, занимался сбором данных с 2017 года по настоящее время. Его интересовала информация о механизмах избирательного процесса в Болгарии. По данным прокуратуры, этот человек был первым секретарем консульского отдела посольства России в Софии.

Второй подозреваемый, у которого также есть дипломатический иммунитет, работал в торговом представительстве РФ в Болгарии. Республиканские правоохранители уверены, что с октября 2018 года он собирал данные о государственной и служебной тайнах в сфере энергетики и энергетической безопасности. Делал он это путем налаживания контакта с лицами, которые имеют непосредственный доступ к необходимым ему документам. Всю информацию он сообщал Москве, уверены болгарские прокуроры.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что есть все доказательства, чтобы привлечь этих людей к расследованию уже в качестве обвиняемых. Однако уголовное преследование пришлось закрыть, так как подозреваемые обладают дипломатическим иммунитетом.

В итоге МИД Болгарии принял решение о выдворении россиян. В Министерстве иностранных дел России этот шаг расценили как «откровенно недружественный и провокационный».