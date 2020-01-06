Импичмент Трампа: Болтон готов дать показания

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания по делу об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа, об этом говорится в заявлении самого Болтона на его сайте.

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По словам Болтона, во время разбирательства по импичменту он пытался выполнить свои обязательства и как гражданин, и как бывший советник по нацбезопасности. В то же время его заместитель — доктор Чарльз Купперман — столкнулся с президентской директивой не давать показания. При этом Болтон добивался того, чтобы этот конституционный конфликт разрешила федеральная судебная власть.

«После того как мой адвокат сообщил комитету палаты представителей, что я тоже буду добиваться судебного разрешения этих конституционных вопросов, комитет решил не вызывать меня в суд.

Однако мои показания снова подвергаются сомнению. В итоге я пришел к выводу, что, если сенат выдает повестку в суд для моих показаний, я готов дать показания», — заверил Болтон.

Неделей ранее бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что будет подчиняться любой повестке, в том числе вызову в сенат для дачи показаний по делу об импичменте Дональда Трампа.

«Прежде всего, я собираюсь подчиниться любой повестке, которая будет мне отправлена», — сказал Байден во время своего выступления в Фэрфилде.

Бывший вице-президент неожиданно сменил свою риторику после того, как в субботу, 28 декабря, он отказался давать показания республиканцам в сенате. Тогда Байден отметил, что импичмент касается только Трампа.

«Я не собираюсь делать вид, что в повестках республиканцев есть какие-либо правовые основания для моих показаний по делу об импичменте. Этот импичмент касается поведения Трампа, а не моего», — написал бывший вице-президент в Twitter.

При этом в интервью USA Today Байден высказал опасения относительно выступления в сенате. По мнению бывшего вице-президента, его показания могут помочь Трампу убрать внимание от судебного процесса.

«Если бы я пошел, скажем, я добровольно, просто сказал, позвольте мне пойти и изложить мое мнение, что вы собираетесь освещать? (Журналисты) вместо того, чтобы сосредоточиться на нем (Трампе), в течение трех недель будут освещать все, что я сказал», — подчеркнул Байден.

Стоит отметить, что бывший вице-президент — один из потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии. Согласно опросу CNN от 19 декабря, Байден лидирует в предвыборной гонке демократов, его рейтинг составляет 26%.

При этом этот показатель на 6% больше результата его ближайшего конкурента — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Палата представителей 18 декабря поддержала импичмент в отношении президента США. Теперь законодатели должны передать итоговое обвинение сенату, но формат и сроки процесса пока не определены.

В верхней палате конгресса процесс импичмента президента США перейдет в заключительную фазу. Сенаторам предстоит оценить обвинение как суду присяжных, а законодатели из палаты представителей будут выступать в роли обвинителей.

Стоит отметить, что голосованию по вопросу импичмента предшествовала большая работа в нижней палате конгресса. Сам процесс был запущен представителями Демократической партии еще в сентябре прошлого года.

Главным основанием для запуска процедуры послужила жалоба сотрудника спецслужб, который заподозрил Трампа в давлении на украинского президента Владимира Зеленского.

Президент США якобы потребовал от своего украинского коллеги организации расследования против нефтегазовой компании Burisma в обмен на финансовую помощь от Вашингтона.

Демократы расценили действия Трампа как попытку получить поддержку иностранного государства для своего переизбрания, так как в совет правления фирмы входил Хантер Байден — сын Джозефа Байдена.

Сам Трамп отверг все обвинения, но это не остановило запуск процедуры импичмента.

Палата представителей обладает исключительным правом по организации расследования в отношении президента, законодатели провели слушания с участием свидетелей в комитете по разведке — по их итогам был составлен 300-страничный доклад по нарушениям со стороны Трампа.

Согласно документу, президент США организовал масштабную кампанию по противодействию расследованию. К примеру, законодатели уверены, что Трамп якобы пытался влиять на свидетелей.

В ходе следующей фазы доклад разведки был передан в юридический комитет. Там законодатели начали рассматривать «преступления Трампа» предметно. Впоследствии комитет одобрил выдвижение обвинений в отношении президента по двум статьям — злоупотребление властью и препятствование правосудию.

Демократы из комитета опубликовали 169-страничный доклад, в котором Трампа также обвинили в госизмене и взяточничестве. В документе утверждается, что президент США якобы совершил многочисленные федеральные преступления и предал американский народ.