Импичмент Трампа: Болтон готов дать показания

Болтон выразил готовность дать показания по импичменту Трампа

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон готов дать показания по делу об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа. По словам Болтона, во время разбирательства по отстранению главы государства он пытался выполнить свои обязательства и как гражданин, и как бывший сотрудник администрации президента.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания по делу об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа, об этом говорится в заявлении самого Болтона на его сайте.

По словам Болтона, во время разбирательства по импичменту он пытался выполнить свои обязательства и как гражданин, и как бывший советник по нацбезопасности. В то же время его заместитель — доктор Чарльз Купперман — столкнулся с президентской директивой не давать показания. При этом Болтон добивался того, чтобы этот конституционный конфликт разрешила федеральная судебная власть.

«После того как мой адвокат сообщил комитету палаты представителей, что я тоже буду добиваться судебного разрешения этих конституционных вопросов, комитет решил не вызывать меня в суд.

Однако мои показания снова подвергаются сомнению. В итоге я пришел к выводу, что, если сенат выдает повестку в суд для моих показаний, я готов дать показания», — заверил Болтон.

Неделей ранее бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что будет подчиняться любой повестке, в том числе вызову в сенат для дачи показаний по делу об импичменте Дональда Трампа.

«Прежде всего, я собираюсь подчиниться любой повестке, которая будет мне отправлена», — сказал Байден во время своего выступления в Фэрфилде.

Бывший вице-президент неожиданно сменил свою риторику после того, как в субботу, 28 декабря, он отказался давать показания республиканцам в сенате. Тогда Байден отметил, что импичмент касается только Трампа.

«Я не собираюсь делать вид, что в повестках республиканцев есть какие-либо правовые основания для моих показаний по делу об импичменте. Этот импичмент касается поведения Трампа, а не моего», — написал бывший вице-президент в Twitter.

При этом в интервью USA Today Байден высказал опасения относительно выступления в сенате. По мнению бывшего вице-президента, его показания могут помочь Трампу убрать внимание от судебного процесса.

«Если бы я пошел, скажем, я добровольно, просто сказал, позвольте мне пойти и изложить мое мнение, что вы собираетесь освещать? (Журналисты) вместо того, чтобы сосредоточиться на нем (Трампе), в течение трех недель будут освещать все, что я сказал», — подчеркнул Байден.

Стоит отметить, что бывший вице-президент — один из потенциальных кандидатов в президенты от Демократической партии. Согласно опросу CNN от 19 декабря, Байден лидирует в предвыборной гонке демократов, его рейтинг составляет 26%.

При этом этот показатель на 6% больше результата его ближайшего конкурента — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Палата представителей 18 декабря поддержала импичмент в отношении президента США. Теперь законодатели должны передать итоговое обвинение сенату, но формат и сроки процесса пока не определены.

В верхней палате конгресса процесс импичмента президента США перейдет в заключительную фазу. Сенаторам предстоит оценить обвинение как суду присяжных, а законодатели из палаты представителей будут выступать в роли обвинителей.

Стоит отметить, что голосованию по вопросу импичмента предшествовала большая работа в нижней палате конгресса. Сам процесс был запущен представителями Демократической партии еще в сентябре прошлого года.

Главным основанием для запуска процедуры послужила жалоба сотрудника спецслужб, который заподозрил Трампа в давлении на украинского президента Владимира Зеленского.

Президент США якобы потребовал от своего украинского коллеги организации расследования против нефтегазовой компании Burisma в обмен на финансовую помощь от Вашингтона.

Демократы расценили действия Трампа как попытку получить поддержку иностранного государства для своего переизбрания, так как в совет правления фирмы входил Хантер Байден — сын Джозефа Байдена.

Сам Трамп отверг все обвинения, но это не остановило запуск процедуры импичмента.

Палата представителей обладает исключительным правом по организации расследования в отношении президента, законодатели провели слушания с участием свидетелей в комитете по разведке — по их итогам был составлен 300-страничный доклад по нарушениям со стороны Трампа.

Согласно документу, президент США организовал масштабную кампанию по противодействию расследованию. К примеру, законодатели уверены, что Трамп якобы пытался влиять на свидетелей.

В ходе следующей фазы доклад разведки был передан в юридический комитет. Там законодатели начали рассматривать «преступления Трампа» предметно. Впоследствии комитет одобрил выдвижение обвинений в отношении президента по двум статьям — злоупотребление властью и препятствование правосудию.

Демократы из комитета опубликовали 169-страничный доклад, в котором Трампа также обвинили в госизмене и взяточничестве. В документе утверждается, что президент США якобы совершил многочисленные федеральные преступления и предал американский народ.