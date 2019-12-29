На века: Путин поделился впечатлениями от Крымского моста

Крымский мост может простоять сотни лет, если правильно его обслуживать, заявил президент России Владимир Путин. Как сообщает телеканал «Россия 1», российский лидер отметил высокотехнологичный характер моста.

«Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать, и он, может, и веками будет стоять, конечно», — сказал Путин. По словам президента, проезжая по Крымскому мосту, он почувствовал восторг и чувство глубокого удовлетворения хорошо сделанной работой.

Глава государства подчеркнул, что раньше попытки построить мост, связывающий Таманский полуостров с Крымом, предпринимались трижды. «Все безуспешно, все снеслось», – посетовал президент. Однако с возникновением у России новых технологий и благодаря качественному и упорному труду удалось сделать то, что не было реализовано в Российской Империи и СССР.

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«Вы видели, какие люди там, глаза горят у них, они сами просто счастливы за результат, которого добились. Большое им спасибо», — подчеркнул российский лидер. По словам Путина, строители Крымского моста — большие молодцы.

Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл пассажирское железнодорожное движение по Крымскому мосту. Пока что ходить на полуостров будут пассажирские поезда — старт грузового сообщения запланирован на 2020 год.

«Такие объекты инфраструктурного характера, как грандиозный мост, который вы построили, будут влиять на всю экономику», — заявил глава российского государства рабочим, поблагодарив создателей переправы.

Кроме того, Путин рассказал о впечатлениях от поездки по Крымскому мосту от Керчи до Тамани. Он назвал мост «красавцем», когда ехал в кабине машиниста. Путин также отметил, что поезд идет очень мягко и ровно по сравнению с автомобильным отрезком.

Как объяснил министр транспорта Евгений Дитрих, такое ощущение появилось благодаря тому, что железнодорожное полотно по технологии укладывается ровно, в то время как автомобильная часть моста идет с подъемом.

Для движения автомобилей мост также был открыт лично Путиным в середине мая 2018 года. Произнеся торжественную речь перед строителями моста через Керченский пролив, президент сел за руль оранжевого цвета КАМАЗа с российскими триколорами на кабине и проехал из Тамани в Крым, где выступил перед строителями.

Путин назвал день открытия моста историческим — поскольку «и при царе-батюшке, и в тридцатые годы прошлого столетия, в сороковые, в пятидесятые» возвращались к идее построить мост в Крым — и вот «чудо свершилось». Русский император Николай II рассматривал идею проекта моста через остров Тузла в 1903 году, но реализации масштабного инфраструктурного проекта помешала начавшаяся Русско-японская война и революция 1905-го года. Впоследствии мост не удалось построить из-за Первой мировой войны, Октябрьского переворота и Гражданской войны.

Крымский мост — самый протяженный в России и Европе. Он обеспечивает бесперебойное сообщение между Крымом и «большой землей». Мост состоит из автомобильной и железной дорог, расположенных параллельно.

25 декабря в Севастополь прибыл первый пассажирский поезд, преодолевший Крымский мост. На вокзале в столице Крыма — Симферополе — его встречали несколько сотен горожан с музыкой и цветами.

Запуск железнодорожного движения через Керченский проливы вызвал бурную международную реакцию. Евросоюз и США осудили пуск поездов, назвав его «неуважением территориальной целостности Украины». Украинская «прокуратура Автономной республики Крым», входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост.

«Действия РФ <...> грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины», – добавили в украинской прокуратуре. Наконец, Москву обвинили в пренебрежении нормами и принципами международного права.

В Москве и Крыме в ответ призвали Украину и страны Запада отказаться от политики двойных стандартов и перейти к конструктивному диалогу. Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам общенародного референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение полуострова с РФ. Президент РФ неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт навсегда» — крымчане сделали свой выбор.