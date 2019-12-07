«Вооружен информацией»: Зеленского готовят к встрече с Путиным

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на закрытом заседании в субботу согласовал сценарий реинтеграции Донбасса, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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«Сегодня на заседании Совета нацбезопасности и обороны приняли один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь, как основной. Он предусматривает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины», — цитирует его слова украинское издание «Газета».

Он пояснил, что не может раскрыть все детали стратегии, чтобы не навредить результатам встречи в Париже, а также добавил, что вопросы прорабатывали 22 учреждения.

«Президент едет на нормандскую встречу вооруженным определенной информацией, которая будет абсолютно полезно использована в интересах нашего государства», — подчеркнул Данилов. По его словам,

после встречи «нормандской четверки» возможно как прекращение конфликта в Донбассе, так и эскалация.

Субботнее заседание СНБО под руководством Зеленского было созвано по итогам совещания в офисе президента Украины, которое состоялось в начале декабря в рамках подготовки встречи в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе.

Тогда были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Подробности этих планов неизвестны, но после совещания Зеленский четко обозначил недопустимость решение конфликта военным путем.

Встречу Зеленского с СНБО можно расценивать как попытку сверить часы в преддверии поездки в Париж на саммит «нормандской четверки», где он встретится с главами России Германии и Франции. Уже 9 декабря Зеленскому предстоит первая встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, в рамках заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины скорей всего обсуждался не поездка Зеленского на саммит, а его возвращение с него.

«Потому что приезд Зеленского на Украину, вне зависимости от результата саммита, не вызовет восхищения абсолютно. Тут уже ждут его, чтобы качать ситуацию дальше», — считает эксперт.

Дело в том, что ранее лидеры трех оппозиционных украинских партий — Петр Порошенко, Святослав Вакарчук и Юлия Тимошенко — призвали жителей Украины выйти на майдан перед саммитом в Париже. Они потребовали напомнить Зеленскому о «красных линиях» — основных требованиях украинского народа по Донбассу. Сюда входит поддержка курса на евроинтеграцию, «возвращение Крыма» и отказ от выборов в ДНР и ЛНР без «выполнения условий безопасности».

При этом в оппозиции также опасаются возможной встречи Зеленского с Путиным тет-а-тет. По мнению Порошенко, президенту Украины следует избегать встреч в таком формате с российским лидером.

«Если это невозможно сделать, не поддаваться на его КГБ-шные манипуляции и заискивания, игру на эмоциях и недостатках президента», — призывал Порошенко.

Переговоры с Путиным требуют «быстрой реакции, железных нервов и толстой кожи», отмечает экс-лидер Украины, так как президенту России якобы никогда нельзя доверять.

Порошенко утверждает, что Путин использует ряд «любимых фишек» во время переговоров, в частности, он якобы пытается забыть о минских соглашениях и «перекладывает вину» за обстрелы мирных жителей в Донбассе на украинских военных.

Стоит отметить, что голословные заявления бывшего президента Украины можно скорее отнести к нему самому. Москва не раз уличала Порошенко в отказе от выполнения минских договоренностей. В частности, Киев во время его президентства систематически избегал прямого диалога с представителями ДНР и ЛНР, а также не хотел обсуждать вопрос предоставления амнистии участникам военного конфликта. Кроме того, республики Донбасса последовательно сообщали об обстрелах мирных граждан именно со стороны украинских силовиков, а Порошенко не мог привести неопровержимых доказательств в защиту ВСУ.

Киев пока никак не комментирует возможность двусторонних переговоров лидеров России и Украины, однако в Кремле уже заявили о желании Путина провести отдельные встречи со всеми участниками саммита.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства отправляется на встречу с серьезным настроем, а главное ожидание от саммита — способствовать урегулированию в Донбассе.

При этом, как отметили в Елисейском дворце, «когда [глава Франции Эммануэль] Макрон будет с общаться с Зеленским, [канцлер Германии Ангела] Меркель будет общаться с Путиным, затем Макрон встретится с Путиным, а Меркель — с Зеленским — после этого они все вчетвером соберутся на общую встречу».

Не уточняется, будет ли в графике прописана отдельная встреча Путина и Зеленского.

Сам Зеленский уверен, что без диалога с Путиным решение конфликта в Донбассе будет стоять на месте.

«Это приблизительно, как бег на беговой дорожке — ты что-то делаешь, но ты на месте. Мы не хотим быть на месте, мы хотим, чтобы все закончилось», — считает президент Украины.

К слову, на организации саммита изначально настаивал именно Зеленский, он еще во время своей избирательной кампании обещал установить мир в Донбассе. Пока достижений у украинского лидера на этом направлении не много и все они связаны с предстоящим саммитом в нормандском формате.

Киеву пришлось выполнить ряд условий для организации встречи на высшем уровне по урегулированию кризиса в Донбассе. Во-первых, Украина согласилась на реализацию «формулы Штайнмайера», которую согласовали все представили контактной группы по ситуации на юго-востоке Украины.

«Формула» предусматривает предоставление временного особого статуса ДНР и ЛНР. Главная цель соглашения — проведение выборов на неподконтрольных Украине территориях. За ходом избирательной кампании должны наблюдать представители ОБСЕ, если выборы будут признаны легитимными — особый статус республик Донбасса станет постоянным.

В соответствии с реализацией инициативы и минскими соглашениями, Украина, ДНР и ЛНР организовали разведение сил в населенных пунктах Золотое и Петровское. Именно это стало последним препятствием для организации нормандского саммита.

Украинская сторона в ходе переговоров рассчитывает добиться утверждения режима прекращения огня, а также согласовать масштабный обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса.

«В преддверии встречи Зеленскому стоит выучить минские соглашения на зубок, потому что остальные участники их знают. А на встрече действовать в рамках установленных форматом правил», — утверждает Олейник.

Президент Украины не особо знаком с соглашениями, считает он, об этом говорит желание главы страны их переписать.

При этом в Кремле уверены, что по итогам встречи стороны могут принять некий необязывающий документ. Москва призывала не иметь завышенных ожиданий от переговоров лидеров «нормандской четверки».

Однако Киев все же надеется достичь на саммите реального прогресса по ситуации в Донбассе. Зеленский также рассчитывает обсудить ситуацию вокруг Крыма, который украинская сторона систематически пытается «вернуть».

Полуостров вошел в состав России еще в марте 2014 года после референдума. Несмотря на это, большинство западных стран не признают его итогов. Москва же считает вопрос о принадлежности Крыма закрытым, и не собирается его обсуждать.

«Нормандская четверка» уходила от этого вопроса максимально, даже при Порошенко. Если он его поднимет, не думаю, что его поддержит Франция или Германия. Саммит связан с Донбассом, для обсуждения Крыма существуют отдельные площадки», — резюмировал Олейник.