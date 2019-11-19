«Срок возвращения Донбасса»: что Зеленский заявит на саммите

В ходе запланированного на 9 декабря «нормандского саммита» лидеры России, Украины, ФРГ и Франции должны будут очертить точные сроки возвращения всей территории Донбасса под власть Киева — выразил уверенность украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

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По словам политика, встречи в «нормандском формате» не проводились с 2016 года, поэтому будущий саммит уже расценивается Киевом как успех. Зеленский также подчеркнул, что путь достижения деэскалации в Донбассе лежит в дипломатической плоскости, передает ФАН.

«Я хотел бы реальных результатов. Надо договариваться о возвращении наших территорий. Я говорю о хотя бы понятных каких-то сроках. Я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками. Мы об этом будем говорить, я буду поднимать этот вопрос», — пообещал президент Украины.

Со своей стороны министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Вадимом Пристайко в Киеве заявил, что Берлин и Париж не просто «отбывают номер» на «нормандских встречах», но заинтересованы в возвращении Донбасса под полноценный контроль украинских властей.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что текст итогового документа, который может быть принят на саммите лидеров «нормандской четверки», в настоящее время готовится.

По его словам, характер документа пока не определен, но можно ожидать, что некий текст будет согласован. «Что это будет за документ и будет ли он подписным — пока говорить преждевременно», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что совместных решений по этому поводу в данный момент нет.

Накануне президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, передает НСН.

«Основное внимание уделено ситуации на Украине с учетом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в «нормандском формате», — сообщили в Кремле.

Собеседники пришли к единому мнению, что встреча глав четырех государств — России, Германии, Украины и Франции — должна «реально способствовать скорейшей и полной реализации минских соглашений» и, как результат, разрешению конфликта в Донбассе.

«В этом контексте отмечена необходимость выполнения Киевом обязательств по политическим аспектам внутриукраинского урегулирования. Прежде всего, речь идет о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса», — говорится в пресс-службе администрации российского президента.

Одним из условий организации встречи стало согласие властей Украины на «формулу Штайнмайера», в которой прописан механизм предоставления Донбассу со стороны Киева особого статуса.

Главная идея соглашения — проведение выборов на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР под наблюдением ОБСЕ. Регион получает временный особый статус в день голосования, в случае признания их легитимности со стороны ОБСЕ — он становится постоянным.

Власти Украины согласовали «формулу» в рамках заседания контактной группы по Донбассу, для ее реализации стороны конфликта организовали разведение сил в населенных пунктах Золотое и Петровское.

При этом чуть ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России. По его словам, инициатива военного снабжения Украины принадлежала лично президенту Дональду Трампу.

Глава американского внешнеполитического ведомства также обвинил лидера России Владимира Путина в стремлении нанести урон Украине, и шаг американской стороны якобы стал ответом на политику Кремля.

При этом Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, а уполномоченные посланники ОБСЕ признали, что до сих пор не могут найти доказательства словам Киев о якобы присутствии вооруженных сил РФ в Донбассе.

В данный момент известно, что больше половины жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик хотят, чтобы эти территории вошли в состав России.

Об этом свидетельствуют данные опроса Украинского института будущего.

Согласно статистическим сведениям, в составе России самопровозглашенные республики видят 64,3% их жителей. При этом 13,4% считают, что эти территории должны стать «частью России, но с особым статусом».

Желание вернуться в состав Украины выразили 18,5% опрошенных. При этом «быть частью Украины как прежде» захотели 5,1% респондентов, а 13,4% готовы войти в состав этой страны с особым статусом.