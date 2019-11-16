Признали Гуайдо: Боливия высылает дипломатов Мадуро

Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой, заявила глава МИД страны Карен Лонгарик.

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По ее словам, все венесуэльские дипломатические сотрудники, которые были назначены правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро, должны в самое ближайшее время покинуть Боливию. Днем ранее из боливийского МИД были уволены все дипломаты, которые назначались при бывшем президенте Эво Моралесе, передает ФАН.

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Протесты, заставившие Моралеса подать в отставку, начались сразу после президентских выборов в конце прошлого месяца. Моралес набрал 47,1%, его конкурент – экс-президент Карлос Меса — 36,51%.

После того как избирательная комиссия подсчитала около 80% бюллетеней, данные о ходе подсчета голосов перестали публиковаться. На тот момент результаты свидетельствовали о необходимости проведения второго тура. Лишь на следующий день комиссия возобновила публикацию данных, однако разрыв между кандидатами быстро увеличивался.

В итоге боливийцы, уверенные в фальсификации итогов, вышли на улицы страны, чтобы выразить протест. Вскоре на сторону протестующих начали переходить военные. 9 ноября командующей вооруженными силами Боливии Уильямс Калиман призвал Моралеса покинуть пост, что и было сделано.

После этого вторая вице-спикер сената Жанин Аньес заявила, что готова принять власть. Она пообещала в скором времени провести президентские выборы.

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«Мы исходим из данности, что в соответствии с имеющимися правовыми нормами именно на лицо, находящееся в этой должности в ситуации невозможности исполнения обязанности президента теми, кто стоял выше в протокольной последовательности, возлагается эта функция», — заявил дипломат журналистам.

При этом он подчеркнул, что Москва с настороженностью относится к процедуре голосования по ее кандидатуре в парламенте Боливии.

Вместе с тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет считать Аньес руководителем Боливии до новых президентских выборов в стране.

Она уточнила, что речи о признании случившегося в Боливии законным процессом нет. По словам дипломата, в Боливии готовность правительства конструктивно решать внутриполитический кризис с помощью диалога была подавлена срежиссированным госпереворотом.

Обстановка в Боливии стала еще более напряженной: страну охватили массовые беспорядки. Власти США приняли решение о срочной эвакуации семей работающих в Боливии дипломатов. Боливия была включена Госдепом в «красный» список стран, которые предписано не посещать.

Позднее Моралес выступил с заявлением о том, что американские власти хотели его похитить, когда предлагали помочь транспортировать его из страны. Политик рассказал, что американская сторона общалась с Лонгарик и предлагала отправить самолет для его эвакуации, передает НСН.

«Соединенные Штаты... предложили отправить нам самолет, чтобы доставить нас туда, куда мы захотим», — добавил Моралес.

Власти Бразилии — крупнейшей страны в Латинской Америке — признали Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.

Стоит добавить, что избранный президент Аргентины Альберто Фернандес не признал Аньес главой Боливии и отказался вести с ней диалог, а произошедшее в стране он назвал госпереворотом.

Уход Моралеса в США оценили позитивно. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал это событие важным сигналом для Никарагуа и Венесуэлы, а также демократии всего Западного полушария.

Моралес активно занимался развитием связей с Россией и неоднократно критиковал американскую политику в Латинской Америке.

«Очень важно, что мы сами отвечаем за себя, мы освободились от диктата США»,

— сказал политик во время своего выступления на панели дискуссионного клуба «Валдай» в 2018 году.

Он также отметил, что при его руководстве страна смогла избавиться от давления МВФ и американских военных советников. Многие годы Моралес считался одним из неформальных лидеров левых в Южной Америке.

В июне он посещал Россию и был принят президентом страны Владимиром Путиным. Тогда Моралес заявлял перед визитом, что страну интересует возможность избавления от военно-тренировочных самолетов США и приобретение российских аналогов.