Мягче не будет: бундестаг отказался отменять санкции

Предложение Левой партии Германии о смягчении антироссийских санкций было отклонено бундестагом. Таким образом, Германия отказалась содействовать смягчению санкций в отношении России. Об этом сообщается на сайте немецкого парламента.

«Левые» предлагали правительству ФРГ «оказывать содействие шагам по недопущению» повторных антироссийских ограничительных мер на уровне Евросоюза.

Санкции, утверждают авторы законопроекта, совершенно бессмысленны с экономической точки зрения и «не решают старые проблемы, а создают новые». Кроме того, парламент ФРГ рассмотрел инициативу фракции «Альтернативы для Германии» (AfD) в поддержку новой политики в отношении России. Законопроект предлагал «сотрудничество вместо противостояния».

В поддержку проекта выступили 75 депутатов бундестага, 535 проголосовали против. Один член парламента воздержался. При этом комитет бундестага по международным делам «с самого начала рекомендовал отклонить оба предложения».

Антироссийские санкции давно вызывают сомнения среди немецких политиков и представителей бизнеса.

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В марте депутат бундестага от AfD Штефан Койтер призвал срочно отменить введенные из-за Крыма антироссийские санкции ЕС, поскольку они не ведут к решению проблемы. Он подчеркнул, что эти ограничительные меры даже не были санкционированы ООН. К тому же, по его словам, они идут против немецких и российских экономических интересов.

Незадолго до этого член палаты депутатов Берлина от AfD Гуннар Линдеманн заявил, что Запад должен признать итоги референдума 2014 года о вхождении Крыма в состав РФ и, соответственно, снять с России санкции.

Он также отметил, что западные санкции наносят ущерб экономике ФРГ, устанавливая преграды для сотрудничества с РФ. К тому же, из-за этого, по его словам, немецкие специалисты теряют рабочие места.

«Санкции должны быть сняты как можно скорее. Граждане Крыма провели референдум. Они решили отделиться от Украины и присоединиться к России, и это право народа. Голосование было демократичным, и нужно его уважать», — подчеркнул Линдеманн.

В середине лета снять санкции призывал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. «Важно урегулировать конфликт на Украине, и мы должны все для этого делать, однако санкции ни на шаг не продвинули нас здесь вперед», — подчеркнул немецкий политик.

В середине октября немецкие эксперты-экономисты заявили, что почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада. Ежемесячные торговые потери составляют порядка $4 млрд, причем Германия теряет 38% от этой суммы — $667 млн в месяц. Россия же несет лишь немногим больше 50% от общего убытка.

Тем не менее, в начале октября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил журналистам, что позиция Берлина по отношению к антироссийским санкциям остается неизменной.

«Необходим содержательный прогресс в реализации минских договоренностей, чтобы можно было думать об ослаблении или снятии санкций. Над этим прогрессом мы пытаемся работать изо всех сил совместно с другими участниками нормандского формата», — подчеркнул он.

Представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума назвала санкционные меры ЕС «заезженной пластинкой».

«Фарс заключается в том, что все уже даже не в кулуарах, а публично говорят о том, что это деструктивно, а, по сути, разорительно для самого Евросоюза», — заключила дипломат.

Она также отметила, что ЕС предстоит преодолеть множество внутренних трудностей, связанных, в частности, с Brexit. Захарова подчеркнула, что Москва считает санкции ЕС нелегитимными, но не собирается вмешиваться в процесс их принятия или отмены.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что Москва снимет экономические ограничения, если Европарламент подаст сигнал о желании сотрудничать. По его словам, если Европарламент сделает встречный шаг, то российская сторона в ответ отменит санкции, которые были ею введены после ограничений со стороны ЕС.

В июне 2018 года Путин подписал также закон о контрсанкциях. Ответные меры принимаются по решению президента, указано в законе. В качестве таких мер документ вводит прекращение сотрудничества с «недружественными иностранными государствами».