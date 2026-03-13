Размер шрифта
Орбан уличил Украину в попытке скрыть обман в ситуации с «Дружбой»

Орбан объяснил нежелание Киева допустить экспертов для оценки состояния «Дружбы»
Украина не допускает венгерских экспертов для оценки состояния трубопровода «Дружба» с целью скрыть обман. Об этом 13 марта сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Думаю, что [президент Украины Владимир] Зеленский и его окружение не пускают нас туда, потому что тогда выяснится, что они говорят неправду», — подчеркнул Орбан.

Венгерские эксперты выразили желание осмотреть трубопровод в месте перекрытия «Дружбы». Премьер-министр Венгрии Орбан предположил, что трубу можно будет снова запустить.

До этого в Германии раскрыли, как Орбан ответит на агрессию Зеленского. По мнению немецких журналистов, в ответ на провокации Зеленского в энергетической инфраструктуре премьер будет использовать многотысячную венгерскую диаспору на Украине.

В начале марта Зеленский публично пригрозил премьер-министру Венгрии. Он пообещал предоставить его адрес украинским военным, если венгерский политик продолжит блокировать получение транша ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро.

Транзит российской нефти через украинскую территорию по южной ветке «Дружбы» в направлении Словакии и Венгрии был остановлен 27 января.

Ранее Зеленского уличили в желании прийти к власти в Венгрии.

 
